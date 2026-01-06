Cómo funciona Mi PAMI en 2026: datos personales, cartilla médica y credenciales digitales

El organismo brinda una herramienta digital que permite simplificar los trámites cotidianos y gestiones presenciales.

Mi PAMI se presenta como una alternativa que centraliza diversos servicios médicos en un solo espacio.

Muchas gestiones vinculadas a la salud demandan tiempo, planificación y desplazamientos. En el caso de las personas mayores, estas exigencias se intensifican debido a limitaciones físicas, las distancias y la frecuente necesidad de contar con acompañamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por este motivo, Mi PAMI se presenta como una alternativa que centraliza diversos servicios médicos en un solo espacio , lo que permite que los afiliados accedan de manera ágil a información y trámites frecuentes, sin necesidad de trasladarse a oficinas o consultorios.

Mi PAMI es una plataforma centralizada, con funciones que reemplazan a las gestiones que antes exigían documentación en papel y presencia física, lo que implicaba traslados a oficinas o centros de salud.

Para quienes tienen movilidad reducida o residen lejos de los centros de atención, poder realizar estos trámites desde el hogar simplifica de manera significante a su rutina diaria . A la vez, reducir la asistencia en hospitales y consultorios contribuye a disminuir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias.

La herramienta incorpora estrictos sistemas de validación de identidad para proteger los datos personales y la información médica. Además, está diseñada para que cada afiliado gestione sus trámites de forma individual, con la opción de habilitar el acceso a familiares o cuidadores autorizados, de ser necesario.

Cuáles son las gestiones que puedo realizar en Mi PAMI

Desde MI PAMI, los afiliados pueden acceder a su credencial digital, recetas electrónicas, turnos médicos y cartilla de prestadores, además de consultar el historial de atención y actualizar datos personales. La plataforma también cuenta con un botón de emergencias, que permite que los afiliados puedan pedir asistencia de forma rápida y efectiva.

Además, brinda la posibilidad de utilizar recetas electrónicas en farmacias adheridas, sin necesidad de imprimirlas, lo que simplifica el proceso de compra de las medicaciones y tratamientos de salud.

Mi PAMI: credenciales disponibles

Actualmente, la aplicación del instituto cuenta con dos tipos de credenciales que permiten operar con normalidad: