Cómo es la playa de Mar Chiquita donde ocurrió el meteotsunami que causó un muerto y decenas de heridos

El fenómeno tomó por sorpresa a miles de turistas que se encontraban en la Costa Atlántica. El incidente dejó como resultado un muerto y decenas de heridos.

La albufera de la laguna de Mar Chiquita, la zona más afectada por el fenómeno meteorológico.

La Costa Atlántica argentina se vio sorprendida el pasado lunes por un meteotsunami que dejó un saldo de una persona fallecida y al menos 35 heridos. El fenómeno se produjo por una suba repentina del nivel del mar durante una tarde de enero, en plena temporada alta. Tras el incidente, y en plena temporada alta, el lugar volvió a recibir visitantes, en una jornada con una temperatura máxima prevista de 21 grados.

El epicentro del incidente ocurrió en Mar Chiquita, pero también se sintió en otras zonas del litoral. Punta Mogotes, Santa Clara del Mar y La Caleta se vieron afectadas por fuertes ráfagas de viento que generaron tensión entre los bañistas. En distintos sectores fue necesaria la intervención de los guardavidas ante la aparición de olas inusualmente grandes, producto de la crecida.

Meteotsunami en Mar Chiquita: el día después en la playa del incidente Uno de los videos más impactantes de la tragedia fue el registrado por una cámara de seguridad que apuntaba hacia la albufera de la laguna de Mar Chiquita, una zona con forma de “C” donde se concentró la mayor cantidad de heridos y se reportó la muerte de Yair Manno, un joven marplatense de 29 años.

METEOTSUNAMI MAR CHIQUITA La albufera de la laguna de Mar Chiquita es la zona donde se concentró la mayor cantidad de heridos y se reportó la muerte de Yair Manno. 0223 Esta zona se distingue justamente por su albufera: un cuerpo de agua salada separado del mar por bancos de arena que se extiende a lo largo de 27 kilómetros. Es la única de su tipo en la Argentina y constituye el corazón de la reserva natural, rodeada de dunas, pastizales y una notable diversidad de flora y fauna. Durante el incidente, el agua formó una especie de laguna junto a las piedras de la orilla. Se trata de un sector turístico muy concurrido, lo que amplificó la gravedad del episodio.

Especialistas explicaron que, a diferencia de los tsunamis clásicos - originados por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos -, los meteotsunamis tienen un origen estrictamente atmosférico. Se producen cuando sistemas meteorológicos específicos, como tormentas intensas, cambios bruscos de presión o vientos muy fuertes, transfieren energía al mar y generan olas de gran tamaño en un lapso muy corto.

Antecedente de meteotsunami: el día que Mar del Plata fue sorprendida por una ola gigante La crecida del mar que afectó el pasado lunes a Mar Chiquita y a otras localidades de la Costa Atlántica reavivó el recuerdo de un antecedente histórico. Un fenómeno similar no se registraba desde hacía más de 70 años. Meteotsunami santa clara del mar Un fenómeno similar tuvo lugar más de 70 años atrás, en Mar del Plata. 0223 El precedente se remonta a 1954, cuando un "oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas", según tituló entonces el diario La Capital, en las playas de Mar del Plata. Las condiciones meteorológicas de ese día no permitían anticipar un hecho de tal magnitud. En aquella oportunidad, la ola se elevó y avanzó con "violencia aluvional sobre la playa, arrastrando cuanto encontró a su paso". El episodio desató escenas de pánico, especialmente entre mujeres y niños, y obligó a los servicios de emergencia a realizar maniobras de "respiración artificial" sobre la arena. Testigos de la época recordaron un "calor intenso", con amenazas de lluvia y un mar que permanecía sereno, típico de la temporada. Sin embargo, de manera repentina, "una ola gigante, a la que sucedieron de inmediato otras dos", impactó con fuerza, sobre todo en la Playa Bristol. A pesar de la magnitud del fenómeno, no se registraron víctimas fatales gracias a la "meritísima y decidida intervención de los guardavidas" y del personal de salud municipal y provincial. Había personas dentro del agua que pudieron ser rescatadas, aunque algunas debieron ser atendidas por casos de "principio de asfixia". La Subprefectura Marítima informó en aquel entonces que el "crecimiento extraordinario de las aguas" provocó que once personas asfixiadas debieran ser asistidas. El comunicado oficial de 1954 destacó que todos los afectados lograron recuperarse tras recibir técnicas de reanimación a tiempo.