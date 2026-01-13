El polo magnético de la Tierra se desplazó: cómo impactará en los próximos años, según la ciencia + Seguir en









Hoy, apunta más cerca de Siberia que del Ártico canadiense, habiendo recorrido más de 2.200 kilómetros desde su primera ubicación registrada oficialmente en 1831.

La misión Europa Clipperbuscará tomar fotografías detalladas y obtener mediciones claras de la estructura de su corteza y océano.

El polo norte magnético de la Tierra, conocido como el punto donde las líneas del campo ingresan perpendicularmente a la superficie del planeta, volvió a desplazarse. Debido a esto, científicos se vieron obligados a actualizar el World Magnetic Model 2025 (WMM2025), modelo desarrollado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) en conjunto con el British Geological Survey, las cuales son necesarios para la navegación aérea y marítima.

El equipo estaba liderado por el profesor asociado Paul Byrne y su equipo del Departamento de Ciencias de la Tierra, Ambientales y Planetarias de la Universidad de Washington. En el estudio se pudo dar cuenta que, esta carencia de dinamismo submarino afectaría directamente la capacidad del océano para generar y sostener formas de vida.

Si bien las ideas obtenidas no cierran por completo las hipótesis de vida, sí restringen drásticamente sus posibilidades. “Simplemente no parece haber suficiente energía para sustentar la vida, al menos hoy en día”, confirmó Byrneen el sitio web de la universidad.

“Si pudiéramos explorar ese océano con un submarino a control remoto, predecimos que no veríamos nuevas fracturas, volcanes activos ni columnas de agua caliente en el fondo marino”, expresó Byrne. “Geológicamente, no hay gran actividad allí abajo. Todo estaría en calma. Y en un mundo helado como Europa, un fondo marino tranquilo bien podría significar un océano sin vida”, agregó.

La misión Europa Clipper, programada para sobrevolar la luna a partir de 2031, buscará tomar fotografías detalladas y obtener mediciones claras de la estructura de su corteza y océano, con el objetivo de tener datos más concretos, incluso si se consolida la hipótesis de un océano sin vida.

El polo norte magnético de la Tierra: cómo se encuentra ahora Actualmente, el polo norte magnético apunta más cerca de Siberia que del Ártico canadiense, habiendo recorrido más de 2.200 kilómetros desde su primera ubicación registrada oficialmente en 1831. Si bien el movimiento del polo magnético es un fenómeno natural conocido, en las últimas décadas se han observado variaciones importantes en su dirección y velocidad. Tras desplazarse durante años a unos 50–60 kilómetros anuales, ahora su velocidad se redujo a aproximadamente 35 kilómetros por año, considerada “la mayor desaceleración registrada”.

