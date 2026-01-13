Javier Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay , para participar en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , pactado tras más de veinte años de negociaciones. La ceremonia está prevista para el 17 de enero. Así lo confirmaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito.

El tratado, del que participan los cuatro países miembros del Mercosur y el bloque europeo, fue acordado en 2019 pero nunca fue totalmente implementado ni ratificado por los parlamentos de cada país. Representa uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos de la región y puede tener impacto en sectores productivos , exportadores e inversiones extranjeras, aunque sus efectos reales están sujetos a condiciones de mercado y decisiones políticas posteriores.

Desde el Gobierno señalan que la presencia de Milei en la firma responde a la intención oficial de posicionar a Argentina como un actor clave en la economía internacional y de consolidar relaciones estratégicas con la Unión Europea. El viaje se produce en un contexto donde las tensiones diplomáticas con Brasil, un socio fundamental dentro del Mercosur, han marcado parte del vínculo con los principales países del bloque.

A pesar de la importancia del tratado, el Ejecutivo decidió no incluir en la agenda inmediata del Congreso la ratificación del acuerdo . Fuentes oficiales confirmaron que, durante el período de sesiones extraordinarias previsto para febrero, la discusión parlamentaria girará en torno a la reforma laboral , que el Gobierno prioriza como eje central de su gestión legislativa.

La decisión de postergar el debate parlamentario del tratado con la Unión Europea responde, según voceros del Ejecutivo, a un análisis de prioridades para el comienzo del año político. Argumentan que un proyecto de tamaña envergadura, que requerirá además la aprobación de otros países y del Parlamento Europeo, no generará beneficios tangibles a corto plazo y podría dificultar la aprobación de otros compromisos internos.

Sectores de la oposición y de la sociedad civil han manifestado incertidumbre frente a esta estrategia. Algunos analistas políticos consideran que la ratificación del acuerdo podría haber sido una oportunidad para construir consensos más amplios en torno a la inserción comercial de Argentina, fortaleciendo la predictibilidad para el comercio exterior y la inversión.

La agenda legislativa prioritaria, centrada en la reforma laboral, plantea cambios profundos en la regulación del empleo y en las relaciones entre trabajadores y empleadores. Es un proyecto que el Gobierno considera clave para dinamizar el mercado laboral y atraer inversiones, pero que también enfrenta resistencias y debates intensos entre distintos sectores políticos y sindicales.

La postergación del debate sobre el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea no implica, según el Ejecutivo, un alejamiento de ese compromiso internacional. Funcionarios aseguraron que una vez que avance la discusión interna sobre otros temas prioritarios se trabajará en la presentación del proyecto de ratificación ante el Congreso.

Argentina se ubica, de esta manera, en un momento de definiciones en su estrategia de política exterior y económica. La firma del tratado en Paraguay será un punto de llegada para negociaciones de años, pero no marca el inicio de su implementación en el país. La decisión de priorizar reformas internas refleja la complejidad de equilibrar compromisos internacionales con necesidades y debates que tienen impacto directo en la sociedad argentina.

El desafío para el Gobierno será ahora traducir esa foto de la firma en medidas concretas que contribuyan a la competitividad y al desarrollo productivo local, así como gestionar el diálogo político necesario para que el Congreso avance en una discusión que, por ahora, quedó pendiente.