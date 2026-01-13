Así quedó el centro médico en Palermo luego del derrumbe que dejó al menos 11 heridos + Seguir en









El colapso ocurrió en un edificio de Medrano al 1100. SAME y Bomberos desplegaron un amplio operativo y evacuaron a decenas de personas.

El cielorraso cayó sobre la sala de espera del primer piso del centro médico de OSECAC, en pleno barrio de Palermo.

El derrumbe del cielorraso de un centro médico de OSECAC en el barrio porteño de Palermo dejó al menos once personas heridas este martes por la mañana y activó un fuerte operativo de emergencia. El hecho ocurrió en la sede ubicada sobre la calle Medrano, entre José Antonio Cabrera y Gorriti, y obligó a evacuar el edificio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un video muestra cómo quedó el lugar tras el colapso: placas del techo caídas sobre sillas y escritorios, y la sala de espera completamente cubierta de escombros. El episodio se produjo cuando el cielorraso del primer piso, donde funcionan consultorios y áreas de espera, cedió de manera repentina mientras había pacientes y personal en el interior.

Centro medico palermo El edificio fue evacuado por completo mientras se evaluaban riesgos estructurales. X: @MChierasco Derrumbe en un edificio de OSECAC Según la información oficial, el centro médico pertenece a la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC). El desplome se registró durante la mañana y, minutos después del hecho, todas las personas que se encontraban dentro del edificio ya habían sido evacuadas por precaución.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que montó un amplio dispositivo sanitario. En total, se trasladaron al menos 22 móviles para asistir a las víctimas y garantizar la atención inmediata.

Heridos, traslados y evacuación Como consecuencia del derrumbe, se confirmó que al menos once personas resultaron heridas. Cinco mujeres adultas y un hombre mayor fueron atendidos en el lugar por diversas lesiones, mientras que tres personas debieron ser trasladadas a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía. Además, otras 20 personas recibieron atención médica en el sitio y cerca de 50 se autoevacuaron tras el incidente.

También participaron del operativo efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito, personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y el cuerpo K-9, que realizó tareas preventivas con perros especializados para descartar la presencia de personas atrapadas entre los escombros. Centro medico palermo derrumbre Bomberos, SAME y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar para asistir a los heridos. X: @HugoPalamara El testimonio del SAME El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre el operativo y el estado de las víctimas. Según explicó, el llamado de emergencia ingresó a las 9.15 por el desplome de un techo en el sector de consultorios externos de la planta baja. “Había casi 40 personas, de las cuales seis tuvieron que ser sacadas de abajo del techo por los Bomberos y médicos de triage. Fueron trasladadas con traumatismos de cráneo”, detalló Crescenti. El funcionario confirmó además que no hubo menores involucrados y destacó la rapidez de la respuesta: el operativo permitió rescatar a las personas afectadas, estabilizarlas en el lugar y derivarlas a distintos hospitales de la Ciudad. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando las condiciones estructurales del edificio para determinar las causas del derrumbe.

Temas Palermo

derrumbe

SAME