La actualización de Mi PAMI para evitar estafas ya está disponible

El organismo presentó una serie de medidas de seguridad nuevas para garantizar la confianza de sus usuarios.

PAMI presentó a sus beneficiarios, a través de el sitio web oficial una nueva actualización de "Mi PAMI", que incluye medidas nuevas de seguridad para sus usuarios.

Muchas tareas pueden implicar un esfuerzo mayor para las personas de edad avanzada, especialmente si se trata de trámites y gestiones presenciales, que requieren de largas filas y horas de espera. Por eso, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que funciona como obra social para jubilados, pensionados y personas mayores a 70 años sin jubilación, presentó a sus beneficiarios una nueva actualización de "Mi PAMI".

La actualización incluye medidas nuevas de seguridad para sus usuarios. Este portal digital se encuentra disponible tanto en formato de aplicación como en la página web del organismo, y todos los beneficiarios pueden registrarse.

Las nuevas funciones de Mi PAMI La aplicación se puede descargar y actualizar solamente desde el Google Play Store (para Android), el Apple App Store (para iOS), y desde el portal web oficial de PAMI. Algunas de las nuevas funciones incluidas con esta actualización constan de:

validación de datos de contacto

la actualización del sistema de registro

nuevas funcionalidades disponibles para gestionar trámites a la distancia Cómo descargar Mi PAMI Para registrarse de forma sencilla en "Mi PAMI", los beneficiarios deben seguir la siguiente serie de pasos:

Descargar la app desde la tienda móvil de aplicaciones de tu celular (iOS o Android). También es posible ingresar desde la web: mi.pami.org.ar. Registrarse completando datos: DNI, número de trámite* del último DNI, sexo (según figura en el documento) y CUIL. Este paso es obligatorio, se tenga o no instalada la aplicación con anterioridad. *El número de trámite está impreso en la parte frontal del DNI tarjeta, debajo del número de documento. En algunas versiones más antiguas, se puede encontrar en el reverso del documento, en la parte inferior a la izquierda. Es un número de once dígitos que empieza con 0. Elegir una contraseña segura. Se recomienda no utilizar datos personales y no compartirla con nadie. Ingresar un número de celular. Se recibirá un mensaje de texto con un código de 4 dígitos. Ingresarlo para validar el teléfono. Funciones disponibles: credenciales, recetas y turnos Entre los datos disponibles, las personas pueden también acceder a su credencial virtual, apenas se gestiona el ingreso al portal.

En adición a este documento, los usuarios de "Mi PAMI" pueden encontrar, agrupados en distintos íconos, a las siguientes funciones disponibles: Recetas

Órdenes médicas

Recetas electrónicas

Cartilla médica

Turnos para agencia

Médico de cabecera

Trámites web

Emergencias Cómo evitar estafas con Mi PAMI Hay una serie de consejos establecidos por el organismo para evitar estafas a través de sus sitios: descargar la aplicación directamente desde las tiendas oficiales

recordar que la aplicación Mi PAMI es totalmente gratuita

recordar que PAMI nunca se comunicará con los afiliados para solicitar la descarga por otros medios, ni pedirá claves personales o datos bancarios

recordar que PAMI no cobrará por la instalación ni por el uso de la aplicación en ninguna instancia

