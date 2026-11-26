Haas oficializó este jueves la continuidad de Oliver Bearman para la temporada 2027 de la Fórmula 1. Con la renovación del piloto británico por un año más en la escudería estadounidense, quedaron definidas todas las butacas de la máxima categoría del automovilismo mundial para el próximo campeonato.
Haas anunció a Oliver Bearman como piloto y quedaron confirmadas todas las plazas de la Fórmula 1 2027
La escudería estadounidense extendió por un año el contrato del piloto británico antes del Gran Premio de Qatar, la anteúltima fecha de la temporada.
-
Alpine fue sancionado por la FIA en la previa al GP de Qatar: los motivos
-
Colapinto palpitó el GP de Qatar: analizó los puntos débiles de su auto y anticipó un circuito exigente
El anuncio se concretó en la previa del Gran Premio de Qatar, la fecha 22 del calendario, poniendo fin a semanas de incertidumbre en torno al futuro contractual del joven corredor y completando la grilla de 11 equipos a solo una jornada del final de la temporada.
Oliver Bearman será piloto de Haas en 2027
Antes de disputar la carrera nocturna en las calles de Las Vegas, Bearman había expresado públicamente su decepción por la falta de novedades sobre su continuidad. Finalmente, la estructura norteamericana confirmó la extensión del vínculo para que el británico encabece el proyecto deportivo en el próximo torneo.
El director del equipo, Ayao Komatsu, profundizó sobre el rol del piloto británico en la escudería: "Hemos sido testigos de su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Posee una ética de trabajo excepcional y un gran deseo de superación personal y profesional, y en mi opinión, no hay mejor persona para liderar este equipo".
Además, destacó la dupla que conformará con el brasileño Rafa Câmara, quien debutará en la próxima temporada: "El equipo cuenta con una de las parejas de pilotos más prometedoras de la parrilla, y estoy deseando ver a Ollie seguir cosechando éxitos con este increíble equipo".
Fórmula 1 en 2027: todas las plazas confirmadas
Con la firma de Bearman en Haas, las 11 escuderías ya tienen definidas sus duplas titulares para el campeonato 2027:
- Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad
- Williams: Carlos Sainz y Alex Albon
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto
- Haas: Oliver Bearman y Rafa Câmara
- Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto
- Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas
- Temas
- Fórmula 1