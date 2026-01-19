Bastián sigue grave y fue operado nuevamente tras el accidente en Pinamar

El niño continúa internado en estado crítico en Mar del Plata tras una nueva intervención quirúrgica. Mientras su cuadro médico se agrava, avanzan las pericias y la defensa del padre cuestiona la imputación en la causa.

Bastián , que pelea por su vida en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata , fue operado nuevamente y sigue grave, luego de un choque de frente en La Frontera, Pinamar entre dos UTV y una Amarok .

A pesar de que la operación "fue exitosa" el estado de salud del niño sufrió una complicación este lunes, según explicó el abogado Matías Morla, quien representa al padre de Bastián y uno de los imputados, Maximiliano Jerez.

Según relató el periodista de C5N Leonardo García, "Es la cuarta cirugía desde que está en Mar del Plata y la sexta en total desde el incidente. Hubo dos primeras cirugías en Pinamar: la primera fue pocos minutos después del incidente en la zona de La Frontera y la segunda horas después".

"Eran cirugías que tenían que ver con la contención del daño en el hígado y en la hemorragia interna que sufrió. Después, lo trasladaron a Mar del Plata y hubo otra cirugía para colocar una válvula de presión intracraneana y luego una nueva para hacer el cambio de ese packing en la zona del hígado. Conocimos que hubo una quinta cirugía, que fue para retirar esa válvula pero ahora es para volver a colocar ese instrumento", agregó en esta línea.

En tal sentido, remarcó la magnitud de las intervenciones quirúrgicas: " Son cirugías muy complejas, que tienen que ver con los estudios médicos que van haciendo, sobre todo para tratar de compensarlo pese a que el último parte médico había sido muy alentador por la salud de Bastián ".

En este contexto, el abogado Matías Morla se refirió al estado de la investigación judicial y al avance de las medidas probatorias. “Están programadas las pericias toxicológicas para el 22 y las accidentológicas para el 26. Todo eso, junto con la evolución de la salud del niño, va a incidir en la situación procesal de todos los imputados”, explicó.

Morla apunta a las pericias y cuestiona la imputación del padre de Bastián

bastián

Morla también puso el foco en la responsabilidad del conductor de la camioneta Amarok. “Hoy su situación pende de un hilo, porque si las pericias arrojan lo que sostiene mi perito, el escenario será muy grave”, afirmó. En ese sentido, detalló que los UTV están diseñados para circular sobre arena con menor tracción y a velocidades reducidas, mientras que una camioneta “necesita tomar envión y ejercer fuerza para avanzar en ese terreno”.

En relación con la imputación del padre de Bastián, Maximiliano Jerez, el abogado fue categórico: “Entendemos que es un disparate que esté imputado”. Según explicó, la acusación se apoya en la presunta falta de cinturón de seguridad, algo que la defensa considera irrelevante frente a la dinámica del impacto. “Sostengo que, dadas las características del choque y la velocidad involucrada, el resultado no habría cambiado. Hubo una especie de rampa y un impacto muy violento”, argumentó.

Por último, Morla transmitió la preocupación de la familia ante el cuadro clínico del niño, en particular por posibles secuelas neurológicas. “El mayor temor tiene que ver con si en algún momento hubo falta de oxígeno. Eso podría derivar en consecuencias neurológicas, y es algo que hoy mantiene en vilo a todos”, concluyó.

Las pericias que se hicieron y el relato de algunos testimonios, dieron la pauta a la justicia de que el niño iba a upa del padre, sin cinturón de seguridad y eso fue parte de lo que provocó las graves lesiones y ahora, la imputación al hombre.