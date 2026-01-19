Pinamar: inhabilitaron a un conductor por manejar por La Frontera mientras grababa con el celular

El hombre viajaba junto a su esposa y a su hijo en un cuatriciclo sin cumplir con las condiciones de seguridad.

Inhabilitaron a un conductor en Pinamar por manejar con imprudencia por los médanos.

Un conductor fue inhabilitado de manera preventiva por manejar por los médanos de Pinamar filmando con su celular desde su camioneta a su esposa y a su hijo mientras circulaban en cuatriciclo sin cumplir con las condiciones de seguridad . La medida fue determinada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires , a cargo de Martín Marinucci que calificó al hecho como "una conducta de extrema imprudencia".

La inhabilitación dispuesta a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, determinó que Marcos Palacios , el hombre sancionado, se expuso tanto a él como a sus acompañantes a un riesgo grave e innecesario y puso en peligro a terceros.

Las imágenes, difundidas por medios de comunicación y redes sociales, dejaron en evidencia los hechos señalados. En primer lugar, los cuatriciclos no tenían antena alta con banderín, elemento obligatorio para garantizar la visibilidad en zonas de dunas; la mujer adulta circulaba sin casco, incumpliendo la normativa; el menor de edad era expuesto a una situación de riesgo, en un contexto no habilitado y sin supervisión responsable y el conductor filmaba mientras manejaba, sumando una infracción grave por distracción al volante.

Otro de los puntos que señaló la cartera bonaerense es que el infractor estaba usando uno de los vehículos que comercializa , incluyendo una camioneta Volkswagen Amarok, para realizar estas maniobras . También mencionaron que no tiene vehículos a su nombre, lo cual fue considerado en la evaluación administrativa.

Desde el Ministerio se remarcó que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada que viola la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927 , la cual establece sanciones claras frente a maniobras que comprometen la seguridad vial.

“Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, señalaron desde la cartera de Transporte.

Pinamar endurece sanciones en La Frontera

En plena temporada, la Municipalidad de Pinamar endureció las sanciones para quienes circulen con cuatriciclos, motos, camionetas o UTVs por zonas no habilitadas, estableciendo multas de hasta 15 millones de pesos, secuestro de vehículos y cargos por gastos médicos. La medida se tomó tras el accidente que dejó en terapia intensiva a Bastián, el niño de ocho años.

El decreto 0104/2026, que reglamenta la Ordenanza Municipal 4794/16, incrementa significativamente las penalidades para infractores en La Frontera, un sector considerado de alto riesgo. Las multas van de 8.500 a 25.000 módulos, equivalentes a unos 15 millones de pesos según la gravedad y reincidencia. La normativa también habilita el secuestro preventivo de vehículos y la inhabilitación prolongada de licencias de conducir, además de la posibilidad de denuncias penales por ingreso indebido a propiedades privadas.

Uno de los puntos centrales es que los infractores serán responsables de todos los gastos derivados de accidentes, incluidos traslados sanitarios, internaciones, tratamientos y operativos de emergencia. Además, deberán cubrir daños ambientales ocasionados en playas, médanos, forestación y bienes municipales.

Tras un choque en UTV en Pinamar, Bastián Jerez sigue en estado crítico

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó que Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió heridas graves en un choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar, presentó “respuesta parcial a estímulos”. Además, se le retiró el sensor de presión intracraneal y se suspendieron los sedantes más profundos, manteniendo únicamente una sedación leve.

Según el comunicado oficial, estas medidas forman parte de un proceso gradual para reducir la asistencia respiratoria y evaluar la capacidad de Bastián para respirar con menor soporte. En las últimas 24 horas, el menor mostró evolución positiva, aunque continúa internado en terapia intensiva, en estado grave pero clínica y hemodinámicamente estable, con asistencia respiratoria mecánica.

Tras la tercera operación de Bastián en Mar del Plata, la fiscalía solicitó imputar a Maximiliano Jerez, padre del menor, por su responsabilidad en el hecho. La decisión surge porque el niño viajaba a upa en el vehículo, que tiene cuatro plazas, mientras eran cinco ocupantes.