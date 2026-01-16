Pinamar: Bastián presenta múltiples fracturas de cráneo, según el último parte médico + Seguir en









El nuevo parte médico indicó el estado del niño herido de gravedad en Pinamar. Había sido trasladado a Mar del Plata para su tercera operación.

Bastián presenta múltiples fracturas de cráneo, luego de ser herido de gravedad en un choque en Pinamar.

Bastián Jerez (8), el niño herido de gravedad tras el choque entre una UTV y una camioneta en Pinamar, presenta "múltiples fracturas de cráneo" de acuerdo a su último parte médico. Había sido trasladado el jueves a Mar del Plata para ser operado por tercera vez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El menor había llegado el jueves en helicóptero a Mar del Plata para ser atendido en un centro de salud de mayor complejidad para ser operado por tercera vez, en este caso para realizarle un cierre abdominal.

Bastián presenta múltiples fracturas de cráneo, según el último parte médico El documento del parte indicó que el paciente fue sometido a estudios complementarios para terminar de evaluar su estado, una vez que llegó desde Pinamar a recibir atención médica.

Bastian Pinamar El documento del parte indicó que el paciente fue sometido a estudios complementarios para terminar de evaluar su estado. NA En Mar del Plata lo estabilizaron para realizarle una tomografía de cráneo, tórax, cervical y abdomen. Allí encontraron "múltiples fracturas de cráneo" y el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear las presiones en quirófano. Todo este protocolo fue previo a la intervención en su abdomen.

Bastián fue trasladado a Mar del Plata para ser operado por tercera vez tras el accidente en Pinamar con un UTV La información de su traslado fue confirmada por fuentes de la familia a LA NACIÓN: “No lo operaron finalmente. Lo van a llevar al HIEMI Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil. Allá lo van a intervenir”, detallaron. Además, desde C5N indicaron que su estado sigue siendo crítico.

La decisión de trasladarlo fue tomada de manera conjunta entre el equipo médico que lo asiste y sus familiares. El último parte médico de este jueves por la mañana informó que el paciente se encontraba en preparación para ingresar a quirófano, donde estaba previsto realizar un procedimiento para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal.

Temas Pinamar