Tarjeta Alimentar en agosto: montos confirmados y calendario de pago + Agregar ámbito en









La asistencia económica de ANSES se acredita de manera automática y no requiere gestionar un trámite adicional para acceder al refuerzo.

El organismo mantiene los valores de la Prestación Alimentar y confirmó que el depósito se realiza junto con la asignación correspondiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante agosto sigue vigente la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar, para los beneficiarios alcanzados por el programa. El pago se deposita de manera automática junto con la prestación principal y mantiene los montos actuales, ya que el beneficio no recibió una actualización para este mes.

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El objetivo de esta asistencia es reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria de las familias con hijos y de las personas gestantes que perciben determinadas prestaciones sociales. A diferencia de otros beneficios administrados por ANSES, no es necesario realizar una inscripción específica ni presentar documentación adicional para cobrarla. El organismo cruza la información disponible en sus bases de datos y acredita el dinero a quienes cumplen los requisitos establecidos.

ANSES Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en agosto Para agosto, ANSES informó que los montos de la Prestación Alimentar siguen sin cambios. Los importes varían según la composición del grupo familiar. Los valores confirmados son los siguientes:

familias con un hijo : $72.250

: $72.250 familias con dos hijos : $113.299

: $113.299 familias con tres o más hijos: $149.425 Estos montos se acreditan de forma íntegra y no están sujetos a retenciones como pasa con la Asignación Universal por Hijo. La Prestación Alimentar puede cobrarse junto con otros beneficios compatibles, como la AUH o la Asignación por Embarazo. En los casos en que corresponda, también puede sumarse el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, destinado a personas gestantes y familias con hijos de hasta tres años.

La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024. Quiénes tienen derecho a cobrar la Prestación Alimentar La Prestación Alimentar está destinada a grupos específicos que ya perciben determinadas prestaciones administradas por ANSES. El beneficio alcanza a:

titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive

con hijos de hasta 17 años inclusive personas que cobran la AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad

, sin límite de edad titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social , a partir del tercer mes de gestación

, a partir del tercer mes de gestación personas que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos o más El organismo aclara que el acceso es completamente automático. Una vez que verifica el cumplimiento de los requisitos, incorpora la Prestación Alimentar a la liquidación mensual del beneficiario, sin necesidad de iniciar un expediente o solicitar un turno. Por eso, ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en la plataforma Mi ANSES. Si el nacimiento de un hijo o cualquier modificación del grupo familiar todavía no fue registrada, la acreditación podría demorarse hasta que esa información sea incorporada al sistema. ANSES Fecha de cobro de ANSES, según la terminación del DNI Como todos los meses, la Prestación Alimentar se paga en la misma fecha que la prestación principal de ANSES. En el caso de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y la Asignación Familiar por Hijo, el calendario oficial de agosto quedó establecido de la siguiente manera: DNI terminados en 0: 10 de agosto

10 de agosto DNI terminados en 1: 11 de agosto

11 de agosto DNI terminados en 2: 12 de agosto

12 de agosto DNI terminados en 3: 13 de agosto

13 de agosto DNI terminados en 4: 14 de agosto

14 de agosto DNI terminados en 5: 18 de agosto

18 de agosto DNI terminados en 6: 19 de agosto

19 de agosto DNI terminados en 7: 20 de agosto

20 de agosto DNI terminados en 8: 21 de agosto

21 de agosto DNI terminados en 9: 24 de agosto En el caso de la Pensión No Contributiva para Madre de siete hijos: DNI terminados en 0 y 1 : 10 de agosto

: 10 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : 11 de agosto

: 11 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : 12 de agosto

: 12 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : 13 de agosto

: 13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto