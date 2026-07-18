ANSES: cómo tramitar las asignaciones de pago único y cobrar hasta $515.000 en julio 2026

Las prestaciones se abonan una sola vez y pueden gestionarse de forma digital o presencial, según el beneficio solicitado.

ANSES mantiene abiertas las solicitudes para las asignaciones familiares extraordinarias por nacimiento, adopción y matrimonio con montos actualizados.

Las Asignaciones de Pago Único (APU) representan una ayuda económica destinada a acompañar tres momentos importantes de la vida familiar: el nacimiento de un hijo, la adopción y el matrimonio. Con la actualización del 2,15% aplicada este mes, el monto más alto alcanza los $515.930 .

Estos beneficios son administrados por ANSES y están dirigidos a trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores que cobran por desempleo, jubilados y pensionados, entre otros grupos contemplados por el organismo . Para acceder es necesario cumplir determinadas condiciones de ingresos y presentar la documentación exigida dentro de los plazos establecidos.

Dependiendo del tipo de asignación, el trámite puede realizarse completamente a través de Mi ANSES o Atención Virtual, mientras que algunos casos requieren una gestión presencial con turno previo. Antes de iniciar la solicitud, el organismo recomienda verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en la base de datos.

Las Asignaciones de Pago Único son prestaciones económicas que se abonan una sola vez, cuando ocurre alguno de los hechos previstos por la normativa: el nacimiento de un hijo, la adopción o la celebración de un matrimonio. No se trata de pagos mensuales, sino de beneficios extraordinarios destinados a colaborar con los gastos que generan esos acontecimientos.

Con los valores vigentes para julio, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por nacimiento: $86.295

Asignación por matrimonio: $129.209

Asignación por adopción: $515.930

Los tres beneficios están alcanzados por el sistema de movilidad que actualiza las asignaciones familiares, por lo que sus valores pueden modificarse en los próximos meses de acuerdo con la evolución del índice establecido por la normativa vigente.

Para cualquiera de estas prestaciones el ingreso del grupo familiar no puede superar el tope general de $6.069.688, mientras que tampoco puede excederse el límite máximo individual.

Quiénes pueden solicitar el pago por nacimiento, adopción y matrimonio

ANSES establece que las Asignaciones de Pago Único pueden ser solicitadas por distintos grupos de beneficiarios, siempre que cumplan los requisitos exigidos para cada prestación. Entre ellos se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, quienes perciben una prestación por desempleo, los beneficiarios de una ART, trabajadores temporarios, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En todos los casos es indispensable que el hecho generador, nacimiento, adopción o matrimonio, haya ocurrido dentro de los plazos admitidos por la normativa. La legislación establece que el derecho al cobro puede solicitarse hasta dos años después del nacimiento, la sentencia de adopción o la celebración del matrimonio. Si el trámite se presenta fuera de ese plazo, el beneficio caduca y ya no puede percibirse.

Cómo hacer el trámite online en Mi ANSES

Para la asignación por nacimiento y adopción, ANSES permite realizar la gestión de forma digital mediante Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, el solicitante debe verificar sus datos personales y seguir los pasos indicados para cargar la documentación correspondiente.

En el caso de la asignación por matrimonio, el organismo también habilita la Atención Virtual, aunque algunos expedientes pueden requerir posteriormente una instancia presencial para completar la documentación.

Si el trámite no puede resolverse por Internet, el beneficiario deberá solicitar un turno desde la página oficial de ANSES y concurrir a la oficina elegida con toda la documentación original.

¿Qué documentación obligatoria hay que presentar?

Para la asignación por nacimiento suele requerirse el DNI de los padres, la partida de nacimiento del hijo y la acreditación del vínculo familiar cuando corresponda.

En la asignación por adopción debe presentarse la sentencia judicial firme que acredita la adopción junto con la documentación de identidad correspondiente.

Quienes soliciten la asignación por matrimonio deben presentar la partida o acta de matrimonio emitida por el Registro Civil, además del Documento Nacional de Identidad y la restante documentación personal requerida por ANSES.