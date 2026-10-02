"¿Si te pasás con eso te vas con Jesús?": condenaron a un enfermero de PAMI que vendía fentanilo por redes

Luis Emmanuel Benavidez fue condenado a cuatro años y medio de prisión. La investigación determinó que sustraía medicamentos del Policlínico PAMI II de Rosario y los ofrecía a través de redes sociales. Uno de sus compradores murió en 2023.

“¿Si te pasás con eso te vas con Jesús?” , le preguntó un hombre de 37 años a Luis Emmanuel Benavidez , un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario . La respuesta del acusado fue contundente: “Obvioooooo” .

La conversación formaba parte de los chats que quedaron incorporados a la investigación contra el enfermero, quien terminó condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por comercializar fentanilo y bromuro de vecuronio, entre otros delitos.

El hombre que mantenía esas conversaciones con Benavidez murió el 9 de agosto de 2023 , luego de consumir distintas sustancias. Su padre aportó a la Justicia el teléfono de su hijo, capturas de los intercambios con el enfermero y un video en el que se lo veía descompuesto junto a una ampolla de fentanilo.

En otro de los mensajes, el acusado explicó las características del medicamento que ofrecía: “Vecuronio. Así se llama. Es dos veces más fuerte”.

La investigación estableció que Benavidez aprovechaba su trabajo en el Policlínico PAMI II para sustraer medicamentos y posteriormente venderlos por redes sociales . Según la fiscalía, trabajaba en PAMI desde 2014 y desde 2016 cumplía funciones en el área de Central de Materiales y Esterilización, dependiente de Farmacia.

Los investigadores también encontraron conversaciones en las que ofrecía fentanilo. En una de ellas aparece el mensaje: “el fenta a 100”, en referencia al precio de la sustancia.

Otro de los elementos incorporados a la causa fue un audio en el que Benavidez advertía al comprador sobre los riesgos de consumir la sustancia y le decía: “te vas a pasar para el otro lado”.

La autopsia del hombre fallecido no pudo establecer con precisión la causa de muerte, aunque señaló que “no puede descartarse que la muerte encuentre relación a causas toxicológicas”. En su domicilio habían encontrado una jeringa y un envase de bromuro de vecuronio.

El resultado de los allanamientos

Los allanamientos posteriores permitieron secuestrar en la vivienda del enfermero cuatro ampollas de fentanilo, cuatro cajas de bromuro de vecuronio, 98 jeringas hipodérmicas y distintos medicamentos. El cotejo de los lotes permitió determinar que los productos habían ingresado previamente al Policlínico PAMI II. Incluso, uno de los lotes de bromuro de vecuronio coincidía con el de la ampolla hallada en la casa del hombre fallecido.

Los allanamientos evidenciaron las ventas del enfermero. Archivo

En otro procedimiento, realizado en la vivienda de los padres de Benavidez en Concepción del Uruguay, se encontró además una pistola Bersa calibre .22, junto con un cargador y municiones.

Para la fiscalía, el desvío de los medicamentos del circuito hospitalario incrementaba especialmente el riesgo. En el acuerdo de juicio abreviado se sostuvo: “Todo fentanilo desviado y comercializado es como vender cualquier otra droga de abuso (cocaína, etc.), porque no se puede asegurar la intangibilidad de la sustancia”, de acuerdo a lo publicado por el sitio fiscales.

Respecto del bromuro de vecuronio, se destacó que es un medicamento de uso hospitalario utilizado para producir parálisis neuromuscular durante procedimientos de anestesia general y en terapias intensivas.

El acusado reconoció la culpa

Finalmente, Benavidez reconoció los hechos, su participación y las pruebas reunidas y acordó con la fiscalía una pena de cuatro años y seis meses de prisión

Intervinieron en la causa el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, la fiscal federal Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos, y el fiscal federal coadyuvante Matías Mené, de la Oficina de Narcocriminalidad, y, por parte de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el fiscal coadyuvante Martín Uriona.

El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó el acuerdo y condenó al enfermero como autor de los delitos de comercio de estupefacientes por el fentanilo, venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, hurto y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, en concurso real.

Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargos públicos y desempeñarse como enfermero.