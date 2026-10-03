Compras en el exterior: qué es el Domicilio Fiscal Electrónico de ARCA y cómo activarlo

El organismo concentra allí avisos oficiales y comunicaciones que pueden ser clave al recibir productos adquiridos fuera del país.

Las compras internacionales requieren completar distintos pasos antes de recibir los productos en el país.

Comprar productos en tiendas del exterior puede requerir algunos pasos adicionales para quienes reciben mercadería en Argentina. Entre ellos aparece una herramienta de ARCA que funciona como canal oficial de comunicación entre el organismo y los contribuyentes.

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Se trata del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) , una casilla de mensajería privada a la que se accede mediante Clave Fiscal. Allí pueden llegar notificaciones vinculadas con trámites, requerimientos y distintas obligaciones ante el organismo recaudador.

El Domicilio Fiscal Electrónico es una casilla oficial de comunicación entre ARCA y cada contribuyente. Es personal, requiere autenticación con Clave Fiscal y su acceso es gratuito. El organismo lo considera equivalente a un correo electrónico oficial.

Los trámites digitales forman parte del proceso para quienes realizan operaciones desde Argentina.

Por ese medio pueden llegar comunicaciones relacionadas con distintas situaciones fiscales y administrativas. Entre ellas se encuentran intimaciones, citaciones, liquidaciones, embargos y otros actos o requerimientos que el organismo deba notificar.

Un punto que conviene tener presente es que las comunicaciones enviadas al DFE tienen carácter oficial. Según ARCA, se consideran notificadas una semana después de su envío, aunque el contribuyente no haya ingresado al servicio ni abierto el mensaje. En otras palabras, no revisar la casilla no evita la notificación .

Para quienes realizan compras en el exterior, esto adquiere especial relevancia porque el organismo puede necesitar comunicarse en relación con una operación internacional. Además, el DFE puede recibir información de otros organismos públicos, de acuerdo con los sistemas de comunicación establecidos.

Cómo dar de alta el DFE con tu Clave Fiscal

La activación se realiza online y requiere Clave Fiscal con nivel de seguridad 3. El procedimiento consta de pocos pasos y no demanda concurrir personalmente a una dependencia. El trámite puede realizarse de la siguiente manera:

ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT o CUIL y Clave Fiscal

con CUIT o CUIL y Clave Fiscal buscar el servicio denominado “Domicilio Fiscal Electrónico”

dentro de la pantalla principal, seleccionar la opción “Adherir”

informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular

revisar los datos cargados y confirmar la información

una vez completado el procedimiento, el domicilio queda constituido y comienza a recibir las comunicaciones oficiales

El organismo cuenta con distintas herramientas online para gestionar las operaciones de los contribuyentes. Pexels

Si una persona todavía no tiene Clave Fiscal o no recuerda sus credenciales, ARCA dispone de mecanismos para obtener o recuperar el acceso.

La recomendación práctica es no dejar el correo electrónico asociado abandonado. Como las notificaciones pueden producir efectos aun cuando el usuario no haya abierto el mensaje, revisar periódicamente la casilla puede evitar que un aviso importante pase inadvertido.

Requisitos para operar bajo el Régimen de Pequeños Envíos de ARCA

El DFE es solo una parte de los requisitos que deben conocer quienes compran determinados productos en el exterior. Para ingresar mercadería mediante el Régimen de Pequeños Envíos, ARCA establece condiciones específicas. Entre los principales límites vigentes se encuentran:

hasta 3 unidades de la misma especie por envío

por envío un peso máximo de 50 kilogramos por paquete

un valor de hasta USD 3.000 por envío

la mercadería debe estar destinada a uso personal y no tener finalidad comercial

y no tener finalidad comercial el régimen puede utilizarse hasta 5 veces por año calendario y por persona

También existe una franquicia para determinados envíos. Los paquetes cuyo valor FOB sea de hasta u$s400 quedan exentos de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque corresponde abonar IVA e impuestos internos cuando corresponda. Si el valor supera ese monto, los tributos se aplican sobre el excedente bajo las condiciones previstas por el régimen.

Estas reglas corresponden al régimen de pequeños envíos mediante courier. El sistema de ingreso a través del Correo Argentino tiene algunas particularidades propias, aunque también contempla un límite de USD 3.000, hasta tres unidades iguales y finalidad personal.

¿Qué pasa si no activo el Domicilio Fiscal Electrónico a tiempo?

La constitución del DFE es obligatoria para prácticamente todos los contribuyentes alcanzados por la normativa de ARCA. La principal excepción vigente corresponde a los pequeños contribuyentes inscriptos como monotributistas sociales ante el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

En el caso de las compras internacionales, además, ARCA dispone de un servicio denominado “Envíos Postales Internacionales”, al que se puede ingresar con Clave Fiscal nivel 2 como mínimo para consultar el detalle de los envíos, el operador interviniente y el cupo utilizado.