Alerta Pequeños Contribuyentes: ARCA cambia una fecha decisiva en el calendario fiscal + Agregar ámbito en









El organismo corrió una fecha importante del régimen de facilidades de pago para poder procesar la información fiscal pendiente.

ARCA volvió a mover una fecha importante dentro del calendario fiscal de los pequeños contribuyentes. Magnific

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el calendario previsto para los contribuyentes que buscan ordenar deudas impositivas, aduaneras o vinculadas con la seguridad social. El cambio corre una instancia importante de evaluación y abre un margen adicional antes de que el organismo determine la situación fiscal de cada caso.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5902/2026, que postergó el proceso anual de caracterización como “Pequeño Contribuyente”. Esa definición es importante porque determina las condiciones bajo las cuales cada persona puede acceder al régimen permanente de facilidades de pago.

El 23 de octubre será la nueva fecha para definir la caracterización dentro del régimen. Pexels ARCA oficializa un nuevo plazo: qué cambia a partir del 23 de octubre La nueva fecha será el 23 de octubre de 2026. Ese día ARCA va a llevar a cabo de manera excepcional el proceso sistémico de caracterización como “Pequeño Contribuyente”, que originalmente estaba previsto para fines de septiembre.

La modificación impacta sobre el régimen permanente de facilidades de pago, que permite regularizar distintas obligaciones fiscales bajo condiciones que varían según el tipo de contribuyente. Esto quiere decir que el organismo tendrá unas semanas más para definir quiénes quedan dentro de esa categoría y bajo qué condiciones podrán acceder a los planes disponibles.

La prórroga está ligada al tiempo extra que necesita el organismo para procesar declaraciones juradas. Magnific Por qué el organismo tuvo que otorgar más tiempo a los contribuyentes La postergación se debe al Impuesto a las Ganancias. ARCA había extendido el plazo previamente hasta el 13 de octubre para presentar la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025. Como esos datos son necesarios para hacer correctamente la caracterización de cada contribuyente, el organismo necesitaba más tiempo para procesar la información antes de cerrar la evaluación.

Por eso, el proceso que tenía que hacerse a fines de septiembre pasó al 23 de octubre. Esta misma medida busca evitar que la clasificación se haga con información incompleta o todavía no incorporada al sistema. Antes del cierre conviene revisar deudas, presentaciones pendientes y la información fiscal cargada en el sistema. Magnific Los puntos clave para regularizar deudas antes del cierre de evaluación El proceso de caracterización es importante porque define las condiciones bajo las cuales cada contribuyente puede ingresar al régimen permanente de facilidades de pago. Ese sistema alcanza obligaciones: impositivas

aduaneras

vinculadas a los recursos de la seguridad social De cara al 23 de octubre, lo principal es revisar que las declaraciones juradas pendientes estén presentadas y que la información fiscal figure correctamente registrada. También se tiene que controlar si existen deudas que puedan ser incorporadas a un plan de pagos y verificar bajo qué categoría aparece el contribuyente dentro del sistema.

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