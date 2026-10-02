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2 de octubre 2026 - 06:30

SUAF para monotributistas de ARCA en octubre: montos y categorías

En el décimo mes del año, ANSES aplicará una suba del 1,66% y los pagos variarán según la escala registrada ante ARCA.

ANSES actualizará en octubre distintos beneficios destinados a pequeños contribuyentes.

ANSES actualizará en octubre distintos beneficios destinados a pequeños contribuyentes.

Magnific

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en octubre los valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares para pequeños contribuyentes, dependiendo de la categoría en la que estén registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La suba será del 1,66% por la movilidad mensual y se aplicará sobre las distintas prestaciones familiares. Así cambiarán los importes por hijo, por hijo con discapacidad y otros beneficios destinados a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

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El monto por hijo cambia según la categoría en la que esté registrado cada monotributista.

El monto por hijo cambia según la categoría en la que esté registrado cada monotributista.

¿Cuánto se cobra por hijo en Octubre con el aumento del 1,66%?

La asignación familiar por hijo tendrá nuevos valores desde octubre de 2026. Los montos serán los siguientes:

  • categoría A: $78.304

  • categoría B: $52.821

  • categorías C, D, E, F y G: $16.487

  • categorías H, I, J y K: no corresponde

El pago se hace todos los meses a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ANSES para recibir asignaciones familiares. La diferencia entre una categoría y otra es importante, así que antes de calcular cuánto corresponde cobrar hay que revisar en qué escala figura el contribuyente ante ARCA.

La asignación por hijo con discapacidad mantiene valores más altos que la prestación general.

La asignación por hijo con discapacidad mantiene valores más altos que la prestación general.

Escala de ANSES: ¿qué monto te corresponde según tu categoría de Monotributo?

El esquema del SUAF para monotributistas está directamente relacionado con la categoría tributaria. Quienes están en las escalas más bajas reciben los importes más altos, pero el valor disminuye a medida que aumenta la categoría. En octubre, la distribución queda así:

  • A: $78.304 por hijo

  • B: $52.821 por hijo

  • C a G: $16.487 por hijo

  • H a K: sin asignación por hijo

Esto significa que dos monotributistas con la misma cantidad de hijos pueden cobrar importes distintos según su situación dentro del régimen.

La Ayuda Escolar Anual suma un refuerzo para alcanzar un cobro total de $85.000.

La Ayuda Escolar Anual suma un refuerzo para alcanzar un cobro total de $85.000.

Asignación por Hijo con Discapacidad: valores actualizados para octubre

Para hijos con discapacidad, los montos son bastante más altos y también cambian según la escala. En octubre de 2026 se pagará:

  • categoría A: $254.943

  • categoría B: $180.358

  • categorías C, D, E, F y G: $113.829

  • categorías H, I, J y K: $113.829

A diferencia de la asignación común por hijo, en este caso las categorías más altas también mantienen el derecho al cobro. Los valores se abonan siempre que se cumplan con las condiciones exigidas por ANSES para esta prestación.

Los monotributistas sociales tienen un esquema distinto y pueden acceder a la AUH y otras prestaciones.

Los monotributistas sociales tienen un esquema distinto y pueden acceder a la AUH y otras prestaciones.

Ayuda Escolar Anual y Prenatal: montos y refuerzos para pequeños contribuyentes

Los monotributistas también pueden acceder a otras prestaciones familiares. Entre ellas aparecen la Asignación Prenatal, la Ayuda Escolar Anual y la asignación por hijo con discapacidad. Para octubre, la Ayuda Escolar Anual tendrá un valor de $55.672.

Además, ANSES aplicará un refuerzo para que el cobro total llegue a $85.000. La Asignación Prenatal también forma parte de las prestaciones disponibles para quienes cumplen con los requisitos durante el embarazo. Pero los monotributistas del régimen general no pueden cobrar las asignaciones de pago único por nacimiento, matrimonio y adopción.

Los monotributistas sociales tienen un esquema diferente. En lugar del SUAF, pueden acceder a la AUH y a la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con todas las condiciones correspondientes.

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