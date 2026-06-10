Con severos controles, miles de aspirantes hacen fila para el examen de residencias médicas + Agregar ámbito en









La prueba se rinde este miércoles en las sedes de Medicina y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde más de 8.600 graduados buscan alcanzar uno de los 1.200 cupos disponibles.

Se implementó un operativo para prohibir el ingreso de celulares y dispositivos, luego de que el año pasado un estudiante los utilizara para hacer trampa.

Un récord histórico de más de 8.600 profesionales de la salud rinde este miércoles el Examen Unificado de Residencias 2026. Las sedes elegidas son las facultades de Medicina y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se respira un clima de alta tensión: hay apenas 1.200 vacantes disponibles. Los puestos en juego se distribuyen entre hospitales públicos porteños, centros de salud de la UBA y privados de prestigio como Fleni y CEMIC. Para evitar fraudes como el del año pasado, cuando un postulante utilizó anteojos inteligentes para copiarse, se montó un estricto operativo que prohíbe cualquier dispositivo electrónico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a las preferencias de los postulantes, Cirugía General, Anestesia, Tocoginecología y Pediatría lideran la demanda de este año. En la vereda opuesta, especialidades críticas como Terapia Intensiva, Anatomía Patológica, Oncología y Neumonología registran la menor cantidad de anotados. Para superar la evaluación, los profesionales deben enfrentar un cuestionario de 100 preguntas de opción múltiple. Cada acierto equivale a un punto y es requisito obligatorio alcanzar una base de 60 respuestas correctas para ingresar formalmente al orden de mérito.

Al destacar la magnitud de la convocatoria, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, vinculó el éxito de la jornada con el prestigio de la jurisdicción y sostuvo:"Que este año hayamos alcanzado un récord de postulantes habilitados para rendir el examen de residencias habla de la confianza que miles de profesionales depositan en el sistema de salud porteño, sus hospitales y equipos de salud, para continuar su formación". A lo que agregó: “También nos recuerda la responsabilidad que tenemos los diferentes efectores en seguir ofreciendo capacitación de calidad y procesos de selección transparentes y rigurosos”.

Este volumen de aspirantes supera con creces los registros de los últimos años, marcando un incremento cercano al 35% en comparación con la convocatoria de 2025. El salto cuantitativo es evidente al revisar el histórico reciente: mientras que entre 2021 y 2024 la cifra de habilitados se estancó entre los 4.100 y 4.300 profesionales, el año pasado escaló a 6.400, consolidando ahora una fuerte tendencia al alza.

Así es la fila para rendir el examen de residencias médicas en la Ciudad video examen residencias medicas Desde la Facultad de Medicina, el cronista de C5N Bernardo Maniago.

Temas Médicos

UBA