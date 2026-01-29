¡Confirmado! ANSES anunció el nuevo aumento para febrero 2026: ¿cuánto cobro y quiénes pierden el beneficio? + Seguir en









El nuevo límite individual de ingresos para acceder a las asignaciones familiares supera los 2 millones y medio de pesos

ANSES oficializó una actualización del 2,85% para las asignaciones familiares que regirá desde febrero de 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las asignaciones familiares que comenzará a aplicarse a partir de febrero de 2026. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El incremento será del 2,85% y se calcula en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC, con un rezago de dos meses. El ajuste se enmarca en el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/24, que rige tanto para asignaciones como para jubilaciones y pensiones.

MI ANSES.webp Los nuevos montos: ¿de cuánto es el aumento para las Asignaciones Familiares? La actualización confirmada por la ANSES impactará sobre las asignaciones familiares del sistema SUAF, así como también sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). En todos los casos, los nuevos valores se calcularán de manera automática a partir del porcentaje definido para febrero.

Desde el organismo señalaron que el aumento alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. La medida también contempla a los titulares de Pensiones No Contributivas, dentro de los parámetros fijados por la normativa vigente.

ANSES.jpg Alerta por el nuevo tope de ingresos: el dato clave que podría dejarte sin el cobro Uno de los aspectos centrales de la resolución es la actualización del tope de ingresos individual que habilita el acceso a las asignaciones familiares. A partir de febrero, el límite se fijó en $2.646.379 mensuales para cada integrante del grupo familiar.

La normativa establece que, si uno de los miembros del hogar supera ese monto, el grupo familiar queda excluido del cobro, incluso cuando el ingreso total no supere el tope general. Este criterio se mantiene respecto del esquema anterior, aunque con valores ajustados por inflación. ANSES gente.webp Calendario de pagos ANSES: las fechas confirmadas para cobrar con aumento en febrero Las fechas de pago se organizan según la terminación del DNI: Jubilados y pensionados con haber mínimo: DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2 : 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6 y 7 : 19 de febrero

DNI 8 y 9: 20 de febrero Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo: DNI 0 y 1: 23 de febrero

DNI 2 y 3: 24 de febrero

DNI 4 y 5: 25 de febrero

DNI 6 y 7: 26 de febrero

DNI 8 y 9: 27 de febrero jubilados ANSES.jpg ¿Quiénes dejan de cobrar la asignación este mes? La medida que afecta a miles de familias La actualización de los topes de ingresos implica que algunos beneficiarios quedarán excluidos del sistema a partir de febrero. La pérdida del beneficio se produce cuando uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual establecido por la resolución vigente. El ajuste alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de la AUH y la AUE. Además, la normativa ratifica que la Ayuda Escolar Anual se ajustará por movilidad, aunque su valor definitivo se determinará en marzo, como ocurre cada año.

