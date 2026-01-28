SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de enero 2026 - 20:00

Ni jubilados ni AUH: los beneficiarios de ANSES que cobrarán hasta $537.316 en febrero de 2026

El organismo previsional confirmó que las pensiones recibirán un aumento por movilidad durante el segundo mes del año: a cuánto se van las PNC.

El monto total que cobrarán los titulares de la Pension No Contributiva para madres de 7 hijos.

El monto total que cobrarán los titulares de la Pension No Contributiva para madres de 7 hijos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Pensión No Contributiva (PNC) destinada a Madres de 7 hijos reciben un aumento en el marco de movilidad durante febrero 2026. Este ajuste se da por lo que dicta el Decreto 274/2024.

Se establece que las pensiones, asignaciones y jubilaciones de ANSES recibirán aumentos todos los meses que se alinearán con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente que haya dado a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Requisitos para cobrar la PNC de ANSES para Madre de 7 Hijos

Para poder acceder a la Pensión No Contributiva de ANSES para Madres de 7 hijos se deben cumplir con una serie de requisitos:

  • Tener, haber adoptado o criado de forma legal a siete o más hijos

  • No percibir una jubilación o pensión contributiva ni tener un empleo registrado

  • Ser nativa de argentina, naturalizada o extranjera con al menos 15 años de residencia en el territorio argentino

  • Tener DNI y los datos personales y familiares cargados y actualizados en el sistema de ANSES

Bono y Tarjeta Alimentar: en cuánto queda la PNC para Madre de 7 Hijos

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos pueden cobrar, además de la prestación principal, el bono extraordinario para jubilados y pensionados y la Tarjeta Alimentar, dos montos complementarios.

Por un lado, el bono es de $70.000, una suma fija que no recibe aumentos por movilidad. Por otro, a través de la Tarjeta Alimentar, perciben el monto máximo de $108.062. Teniendo en cuenta que el haber base de la pensión es de $359.254,35, el total mensual a cobrar asciende a $537.316,35.

PNC para Madre de 7 Hijos: cuándo cobro en febrero 2026

El Calendario de pagos que ANSES dispuso para febrero, asigna las siguientes fechas para la Pensión No Contributiva que alcanza a las madres de 7 hijos:

  • 09/02: DNI finalizados en 0 y 1

  • 10/02: DNI finalizados en 2 y 3

  • 11/02: DNI finalizados en 4 y 5

  • 12/02: DNI finalizados en 6 y 7

  • 13/02: DNI finalizados en 8 y 9

