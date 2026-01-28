¡Confirmado! ANSES oficializó el aumento de febrero: ¿Cuánto cobran los jubilados con el nuevo piso? + Seguir en









El organismo previsional informó los montos finales para el segundo mes del año que viene con incrementos y extras.

ANSES: los montos finales de las jubilaciones y pensiones de febrero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos de las jubilaciones para febrero de 2026, que incluyen un aumento del 2,84% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Este ajuste garantiza que los haberes previsionales mantengan su poder adquisitivo en un contexto inflacionario, asegurando mayor estabilidad económica para los beneficiarios.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán incrementos mensuales basados en el último índice de inflación oficial. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, aunque no habrá nuevos refuerzos adicionales.

ANSES billetes.webp El nuevo monto de la mínima: la cifra exacta que superará los $359.000 El aumento del 2,84% eleva la jubilación mínima a $359.219,42. Este incremento se suma al bono extraordinario de $70.000, que no se actualiza por inflación y está destinado a los jubilados y pensionados con los haberes más bajos. Con el refuerzo incluido, la jubilación mínima alcanza los $429.219,42, mientras que la máxima se ubica en $2.358.940,75.

Los montos finales con el bono incluido quedan así:

Jubilación mínima: $429.219,42

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

Pensiones no contributivas: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42 Calendario de pagos: quiénes cobran primero según la terminación de DNI ANSES adelantó el calendario de pagos para febrero de 2026, priorizando a los beneficiarios de haberes mínimos. Las fechas quedan distribuidas según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2: 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6 y 7: 19 de febrero

DNI 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval) Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI 0 y 1: 23 de febrero

DNI 2 y 3: 24 de febrero

DNI 4 y 5: 25 de febrero

DNI 6 y 7: 26 de febrero

DNI 8 y 9: 27 de febrero ¿Qué pasa con los bonos? El detalle clave para no perder contra la inflación El bono extraordinario de $70.000 se mantiene vigente para febrero de 2026, pero solo beneficiará a quienes cobran la jubilación mínima o haberes inferiores a $429.219,42. Quienes superen este monto no recibirán el refuerzo. El bono se otorga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional para aquellos con ingresos superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES. Asignaciones y pensiones: los otros grupos que reciben el aumento de febrero El ajuste del 2,85% en la AUH se aplica sobre el monto básico de la asignación, que pasará a ser de $128.983 para febrero 2026. Este incremento se suma al refuerzo de la Tarjeta Alimentar, lo que resulta en un ingreso total variable según la cantidad de hijos a cargo. El pago se realiza de manera automática y no requiere gestiones previas. Los beneficiarios reciben el 80% del monto mensual de manera directa, mientras que el 20% restante se retiene y se libera una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos académicos y de salud.

