Calendario de pagos ANSES en febrero 2026: qué pasará con los feriados de Carnaval

Cambios en cobros por asuetos impactan en fechas para adultos mayores y obligan a reorganizar turnos y consultas.

Febrero suele traer ajustes en la rutina, y este año no es la excepción. Con la presencia de los feriados de Carnaval , el esquema de acreditaciones se mueve y genera dudas entre quienes dependen de ingresos previsionales para organizar gastos y compromisos.

Desde la ANSES comunicaron cambios en el cronograma habitual , una decisión que busca ordenar el funcionamiento del sistema durante días con actividad bancaria reducida. Para muchos beneficiarios, esto implica revisar fechas , anticipar extracciones y estar atentos a los avisos oficiales.

La modificación responde a la coincidencia entre el cronograma mensual y los días no laborables por Carnaval . Durante esas jornadas, la atención presencial se reduce y algunas operaciones se reprograman para garantizar el normal funcionamiento del sistema financiero.

Desde el organismo explicaron que el objetivo es asegurar las acreditaciones sin demoras técnicas. Cuando hay feriados en días hábiles, los depósitos suelen adelantarse o correrse para no quedar en fechas sin actividad bancaria plena. Esta práctica es habitual y se aplica también en otros meses con asuetos.

Aun así, el ajuste genera confusión porque rompe la secuencia conocida por muchos jubilados y pensionados. En especial para quienes cobran por ventanilla o dependen de transporte público, un cambio de día puede significar reorganizar toda la semana. Por eso, la recomendación es chequear el cronograma según la terminación del DNI y no guiarse solo por meses anteriores.

Jubilados y pensionados: cuándo cobro en febrero 2026

El pago a jubilados y pensionados se organiza, como es habitual, por terminación de documento y por el monto del haber. Quienes perciben el haber mínimo suelen cobrar en la primera parte del mes, mientras que los montos superiores se ubican hacia la segunda quincena.

Con los feriados de Carnaval en el medio, algunas fechas se adelantan para evitar que coincidan con días sin atención bancaria. Esto significa que ciertos beneficiarios verán el dinero acreditado antes de lo previsto, algo que puede ser una ventaja si se planifica con tiempo.

Para quienes usan tarjeta de débito, el dinero queda disponible desde la fecha de acreditación, incluso si no se retira en el momento. En cambio, quienes prefieren ventanilla deben prestar atención a los horarios y a la disponibilidad de sucursales abiertas.