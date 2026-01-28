El bono extraordinario que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga todos los meses modificará su esquema y genera dudas entre quienes dependen de ese extra para completar su ingreso mensual. El organismo previsional confirmó que el complemento no se paga de la misma forma a todos los beneficiarios.
ANSES modifica el bono para los jubilados: quiénes cobraran menos
El refuerzo económico tendrá cambios según el ingreso mensual y el cronograma se adapta a los feriados nacionales.
El monto final depende del haber que percibe cada persona y del tope fijado para el mes. A esto se le suma la modificación del calendario de pagos de febrero, ya que tuve que llevarse a cabo una reorganización debido a los feriados nacionales.
De cuánto es el bono de ANSES para los jubilados que cobran más de la mínima
El refuerzo no funciona como una suma fija para todos. ANSES estableció un límite mensual de $419.299,32, que sale de la suma del haber mínimo de $349.299,32, más el bono completo de $70.000.
Quienes cobran exactamente la jubilación mínima acceden al bono completo. Pero, los jubilados con ingresos superiores reciben un monto variable que solo busca completar ese tope. Por ejemplo, una persona que percibe $380.000 accede a un refuerzo cercano a los $39.299, mientras que alguien con un ingreso de $405.000 recibe un extra de $14.299. Los jubilados que superan los $419.299,32 quedan directamente afuera del beneficio.
Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en febrero 2026
Además del ajuste en el refuerzo, ANSES confirmó cambios en el cronograma de febrero. La decisión se debe a la reorganización interna por los feriados de Carnaval, que afectan la operatoria bancaria. El cobro se organiza por la terminación del DNI. Los depósitos se hacen en las cuentas habituales:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
-
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima
-
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
