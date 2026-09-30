Confirmado: este miércoles 30 cobran los jubilados, pensionados y retirados de Córdoba

La Provincia definió el calendario de septiembre y el primer grupo recibirá sus haberes desde este miércoles, junto con integrantes de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno de Córdoba confirmó el cronograma de pago correspondiente a los haberes de septiembre de 2026 para jubilados , pensionados y trabajadores de la Administración Pública Provincial. La primera fecha del calendario será este miércoles 30 de septiembre.

El esquema continuará durante los primeros días de octubre y contempla diferentes organismos, ministerios, escalafones y reparticiones. Para quienes cobran a través de la Caja de Jubilaciones, el miércoles será una fecha clave para revisar la acreditación y consultar el detalle de la liquidación.

El cronograma informado por la Provincia establece que el miércoles 30 de septiembre cobrarán los jubilados y pensionados provinciales. En esa misma jornada también está prevista la acreditación para el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario.

La fecha corresponde a los haberes de septiembre de 2026 y marca el comienzo del calendario de pagos para la Administración Pública Provincial. El esquema se extenderá hasta el lunes 5 de octubre. Para el resto de los trabajadores estatales, las acreditaciones se distribuirán de la siguiente manera:

Además de controlar la acreditación en la cuenta habitual, los beneficiarios pueden consultar la información vinculada con sus haberes mediante los servicios digitales de la Caja de Jubilaciones.

La plataforma Ciudadano Digital (CiDi) concentra distintos trámites y consultas de la Caja. El organismo explica que, una vez registrado el usuario, se puede ingresar al servicio específico de la institución para realizar gestiones previsionales desde internet.

El organismo provincial cuenta con canales de atención para consultas relacionadas con prestaciones y trámites. Magnific

Para consultar el recibo de haber, el procedimiento informado consiste en ingresar a Ciudadano Digital, seleccionar el servicio Caja de Jubilaciones y acceder a la opción correspondiente a recibos de haberes. Desde allí se puede visualizar el detalle de la liquidación y descargar el comprobante.

El acceso digital resulta especialmente útil cuando se quiere revisar qué conceptos fueron incluidos en la liquidación sin esperar a recibir un comprobante en papel. También permite consultar la información desde una computadora o dispositivo con conexión a internet.

¿A quiénes alcanza este pago de la Administración Pública Provincial?

El pago previsto para este miércoles 30 de septiembre alcanza, en primer lugar, a jubilados y pensionados provinciales incluidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

La legislación previsional provincial establece un régimen que comprende, entre otros, al personal de la Administración Pública provincial, trabajadores de determinados ámbitos municipales, docentes de institutos privados adscriptos y distintos regímenes especiales. Entre las prestaciones contempladas aparecen la jubilación ordinaria, jubilación por edad avanzada, jubilación por invalidez, retiros para personal policial y penitenciario y pensiones.

Junto con el sector pasivo, el cronograma del 30 de septiembre incluye a la Policía de la Provincia de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario. El resto de los trabajadores de la administración pública tendrá fechas posteriores, de acuerdo con el organismo o escalafón en el que se desempeñe.