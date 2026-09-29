Tragedia en El Chaltén: una turista francesa murió tras quedar atrapada por una avalancha.

Juliette Wuillmann tenía 29 años, era instructora de esquí y recorría la Patagonia junto a su pareja. Ambos fueron arrastrados unos 400 metros por un desprendimiento en el cerro Crestón; el joven logró ser rescatado con vida.

Una turista francesa de 29 años murió este martes tras quedar atrapada por una avalancha en el cerro Crestón , en inmediaciones del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, Santa Cruz . La joven realizaba esquí de travesía junto a su pareja, también de nacionalidad francesa, quien logró ser rescatado y se encuentra fuera de peligro.

La víctima fue identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann , mientras que su compañero, Pierre Gabriel Mehdi , de 30 años, fue hallado consciente y sin lesiones graves evidentes.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder este medio, ambos turistas se encontraban en el sector junto a un grupo de cinco personas cuando se produjo el desprendimiento. A las 12.45 , uno de los guías que los acompañaba activó una baliza de emergencia y dio aviso sobre la situación.

Antes de la llegada de los equipos oficiales, un grupo de esquiadores que se encontraba en la zona logró alcanzar el lugar de la avalancha y comenzó a desenterrar a la pareja . Wuillmann fue hallada a aproximadamente un metro y medio de profundidad y sin signos vitales .

Ambos turistas se encontraban en el cerro Crestón junto a un grupo de cinco personas cuando se produjo el desprendimiento.

Ante esa situación, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) , guiadas por radio por la médica que se encontraba en el puesto de salud. Su pareja, en cambio, fue rescatada consciente y sin heridas de gravedad, por lo que los guías decidieron iniciar el descenso junto a él para acelerar su evacuación.

El primer grupo de rescatistas llegó cerca de las 13.15 y se desplegó un amplio operativo con la participación de personal de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos de salud.

Según informó oficialmente el Gobierno de Santa Cruz, la avalancha se habría originado por un corte de placa del manto níveo mientras los turistas practicaban esquí de travesía. Como consecuencia del desprendimiento, ambos habrían sido arrastrados alrededor de 400 metros montaña abajo.

Los equipos de emergencia debieron trasladarse hasta el área del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén, para luego continuar a pie hasta el lugar del accidente. El sector se encuentra a aproximadamente cuatro horas de caminata desde la ruta de acceso, en una zona de alta montaña cercana al glaciar Huemul y al norte del monte Fitz Roy.

Las características del terreno, con fuertes pendientes y un acceso limitado, dificultaron desde un primer momento las tareas de asistencia. Desde el Parque Nacional Los Glaciares también facilitaron un desfibrilador externo automático (DEA), solicitado por el personal sanitario, aunque para entonces ya se había confirmado el fallecimiento de la joven.

El operativo concluyó a las 19.28, cuando los rescatistas lograron descender el cuerpo de la víctima hasta El Chaltén. Gendarmería Nacional quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

El cerro Crestón es una montaña de carácter alpino de aproximadamente 3.100 metros de altitud, ubicada al sur del cerro Vespignani y a entre 35 y 40 kilómetros al norte de El Chaltén. La zona es frecuentada por andinistas y deportistas para realizar esquí de travesía, trekking sobre glaciares y ascensos de alta dificultad.

Quién era Juliette Wuillmann, la turista francesa que murió en El Chaltén

Juliette Agathe Elena Wuillmann tenía 29 años y era una apasionada del esquí y los deportes de montaña. Había logrado convertirse en instructora y también se dedicaba a crear contenido en redes sociales sobre sus travesías por diferentes destinos.

La joven recorría la Patagonia junto a su pareja, Pierre Gabriel Mehdi, a bordo de una camioneta adaptada para viajar. Durante las últimas semanas habían explorado distintos puntos de la región para practicar actividades de montaña y compartían parte del recorrido en redes sociales.

“Rumbo a Argentina en nuestro nuevo hogar sobre ruedas. El plan era simple: hacer slalom entre los baches de la Ruta Nacional 40 y luego repetir la jugada entre los parches de hielo camino al Volcán Puyehue”, había escrito Wuillmann al contar el inicio de la travesía.

En aquella publicación también hizo referencia a las condiciones características de la Patagonia: “Tomamos suficiente mate como para mantener el corazón acelerado todo el día. Y, sobre todo, aprendimos que los vientos de 60 km/h en la Patagonia aparentemente no son nada de qué preocuparse”.

Su última publicación estuvo dedicada a un descenso en el cerro Madsen, también ubicado en la zona de El Chaltén. Allí relató las dificultades que habían encontrado por las condiciones meteorológicas para completar la línea que buscaban realizar.

“Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble”, expresó después de concretar el descenso.

Días después, mientras continuaba su recorrido por las montañas de Santa Cruz, Wuillmann murió tras quedar sepultada por la avalancha en el cerro Crestón.