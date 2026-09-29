ANSES confirmó el aumento de octubre: la jubilación mínima supera los $505.000

El organismo aplicará una suba del 1,66% desde octubre y prepara un refuerzo extraordinario para jubilados, pensionados y titulares de PNC.

El haber mínimo previsional será de $435.748,51 y, con el adicional extraordinario, el ingreso llega a $505.748,51.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó los nuevos valores que regirán desde octubre, mes en el que las jubilaciones y pensiones van a atravesar una actualización del 1,66% . Las asignaciones familiares también recibirán el mismo incremento. La suba surge de la fórmula de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con la actualización, el haber mínimo garantizado pasa a $435.748,51 . Además, el Gobierno confirmó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para octubre. Quienes cobren una jubilación igual o inferior a la mínima recibirán el refuerzo completo y, en ese caso, el ingreso mensual alcanza $505.748,51.

El aumento de octubre será del 1,66% . ANSES calculó la movilidad a partir de la variación del IPC correspondiente a agosto , tal como establece el esquema vigente para actualizar mensualmente las prestaciones previsionales. Así, la jubilación mínima pasa de $428.633,20 en septiembre a $435.748,51 en octubre. El haber máximo, por su lado, quedará en $2.932.174,85.

Sobre esos montos se suma el bono extraordinario de hasta $70.000. El Decreto 1108/2026 establece que quienes tengan prestaciones cuyo total sea igual o inferior al haber mínimo recibirán los $70.000 completos. Por eso, una persona que cobre la mínima tendrá un ingreso total de $505.748,51 durante octubre.

Para quienes tengan un haber superior a la mínima , el refuerzo será proporcional. El decreto fija como límite la suma entre el haber mínimo de octubre y los $70.000 del bono. Entonces, el adicional se reduce cuando el ingreso previsional supere los $435.748,51, hasta llegar al tope de $505.748,51.

ANSES

PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC): los montos definitivos de octubre

La PUAM tendrá en octubre un haber de $348.598,81, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Ese importe fue fijado por ANSES en la Resolución 284/2026. Como la PUAM está incluida entre las prestaciones alcanzadas por el Decreto 1108/2026, sus titulares también podrán recibir el refuerzo. Para quienes cobren el monto completo de $70.000, el ingreso de octubre llega a $418.598,81.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas, el valor depende del tipo de prestación. Las PNC por invalidez y vejez representan el 70% del haber mínimo, por lo que en octubre tendrán un monto de $305.023,96. Con el bono completo, el total será de $375.023,96.

También están alcanzadas por el refuerzo las pensiones destinadas a madres de siete hijos o más. Como su valor está vinculado al 100% de la jubilación mínima, en octubre será de $435.748,51 y, con los $70.000 adicionales, llegará a $505.748,51.

AUH y AUH por Discapacidad: todos los valores actualizados

La actualización del 1,66% también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la AUH por Hijo con Discapacidad. La AUH tendrá un valor mensual de $156.588 por hijo.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto será de $517.475. En ambos casos, ANSES liquida mensualmente el 80% del valor de la prestación. El 20% restante queda retenido y se paga posteriormente cuando se acredita el cumplimiento de los controles correspondientes.

Sobre una AUH de $156.588, el importe mensual correspondiente al 80% es de aproximadamente $125.270, mientras que el 20% restante equivale a $31.318. Para la AUH por Discapacidad, el 80% de $517.475 representa aproximadamente $413.980 y el 20% retenido ronda los $103.495.

La misma resolución también actualizó otras asignaciones. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos familiares quedó en $78.304, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanzará los $244.536.

Además de los montos, ANSES modificó los límites de ingresos que definen el acceso a las asignaciones familiares. Desde octubre, un ingreso individual superior a $3.209.863 excluye al grupo familiar del cobro de estas prestaciones, incluso cuando el ingreso total del hogar se encuentre dentro del límite general.