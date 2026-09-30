La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el cronograma de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El calendario empieza el jueves 8 de octubre y tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 12, por lo que las acreditaciones se retoman el martes 13.
Atención jubilados y AUH: ANSES cambia los cobros de octubre 2026 por un feriado
Las acreditaciones empiezan el jueves 8 y avanzan según la terminación del DNI, con fechas diferentes para cada prestación.
-
ANSES confirmó el aumento de octubre: la jubilación mínima supera los $505.000
-
Descuentos para jubilados de ANSES en supermercados: qué cadenas participan y cómo acceder
El cambio afecta principalmente a quienes tenían previsto recibir el pago durante esa jornada, ya que no habrá acreditaciones el lunes. Para las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), el esquema se organizó nuevamente según la terminación del DNI y mantiene una secuencia que se extiende hasta el jueves 22 para el primer grupo de haberes.
El feriado genera un fin de semana largo entre el sábado 10 y el lunes 12. Los titulares cuyos documentos terminan en 2 son los primeros que deben tener en cuenta la modificación: en vez de cobrar el lunes, tendrán disponible el dinero el martes 13 de octubre. Lo mismo con quienes tienen DNI terminado en 3, que cobran el miércoles 14.
El feriado largo que frena los pagos de ANSES: qué DNI se ven afectados
El primer tramo de jubilados y pensionados, es decir, quienes cobran hasta el haber mínimo, empieza a recibir sus haberes el jueves 8. El calendario quedó organizado de manera correlativa, pero el feriado del lunes 12 genera un salto entre las terminaciones 1 y 2. Las fechas son las siguientes:
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
La misma distribución se aplica a la AUH, que también inicia sus depósitos el jueves 8 y finaliza el jueves 22. En este caso, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán antes del feriado, mientras que los terminados en 2 y 3 tendrán su acreditación una vez terminado el fin de semana largo.
Cuánto cobro en octubre: aumento confirmado y la situación del bono de $70.000
Los jubilados y pensionados van a recibir en octubre el aumento del 1,66%, calculado a partir de la variación del IPC de agosto. ANSES oficializó mediante la Resolución 284/2026 que el haber mínimo será de $435.748,51 y el máximo llega a $2.932.174,85.
Además, el Gobierno nacional confirmó mediante el Decreto 1108/2026 un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para octubre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre y alcanza a jubilaciones y pensiones contributivas administradas por ANSES, la PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas.
Quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, cobren un monto igual o inferior al haber mínimo recibirán el bono completo. Para quienes superen ese valor, el refuerzo será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope, compuesto por el haber mínimo más los $70.000. Entonces, el límite para recibir el refuerzo completo se ubica en $505.748,51.
En el caso de la AUH, también se aplica el incremento del 1,66%. El monto bruto de la asignación por hijo será de $156.588. Como ANSES retiene el 20% en concepto de complemento sujeto al cumplimiento de las condiciones correspondientes, el importe mensual directo es de $125.270,40 por hijo.
Qué pasa con los haberes superiores al mínimo: fechas confirmadas
Los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo tienen un calendario separado del primer grupo. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por jornada y los pagos empiezan el viernes 23 de octubre. El esquema quedó definido así:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre
En este segmento también se aplica el aumento del 1,66%. El nuevo techo previsional de octubre va a ser de $2.932.174,85, según la resolución oficial de ANSES. El bono extraordinario también alcanza a quienes superan la mínima, pero no necesariamente los $70.000 completos. El decreto establece que quienes tengan ingresos previsionales superiores al haber mínimo recibirán un importe proporcional hasta alcanzar, como máximo, los $505.748,51.