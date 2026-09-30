Atención jubilados y AUH: ANSES cambia los cobros de octubre 2026 por un feriado

El cronograma mensual tendrá una pausa por el feriado del 12 de octubre y algunos beneficiarios deberán esperar hasta el martes siguiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya tiene definido el cronograma de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El calendario empieza el jueves 8 de octubre y tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 12 , por lo que las acreditaciones se retoman el martes 13.

El cambio afecta principalmente a quienes tenían previsto recibir el pago durante esa jornada, ya que no habrá acreditaciones el lunes. Para las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), el esquema se organizó nuevamente según la terminación del DNI y mantiene una secuencia que se extiende hasta el jueves 22 para el primer grupo de haberes.

El feriado genera un fin de semana largo entre el sábado 10 y el lunes 12 . Los titulares cuyos documentos terminan en 2 son los primeros que deben tener en cuenta la modificación: en vez de cobrar el lunes, tendrán disponible el dinero el martes 13 de octubre . Lo mismo con quienes tienen DNI terminado en 3, que cobran el miércoles 14.

El primer tramo de jubilados y pensionados, es decir, quienes cobran hasta el haber mínimo , empieza a recibir sus haberes el jueves 8. El calendario quedó organizado de manera correlativa, pero el feriado del lunes 12 genera un salto entre las terminaciones 1 y 2. Las fechas son las siguientes:

La misma distribución se aplica a la AUH , que también inicia sus depósitos el jueves 8 y finaliza el jueves 22. En este caso, los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán antes del feriado, mientras que los terminados en 2 y 3 tendrán su acreditación una vez terminado el fin de semana largo.

Cuánto cobro en octubre: aumento confirmado y la situación del bono de $70.000

Los jubilados y pensionados van a recibir en octubre el aumento del 1,66%, calculado a partir de la variación del IPC de agosto. ANSES oficializó mediante la Resolución 284/2026 que el haber mínimo será de $435.748,51 y el máximo llega a $2.932.174,85.

Además, el Gobierno nacional confirmó mediante el Decreto 1108/2026 un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para octubre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de septiembre y alcanza a jubilaciones y pensiones contributivas administradas por ANSES, la PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas.

Quienes, sumando todas sus prestaciones vigentes, cobren un monto igual o inferior al haber mínimo recibirán el bono completo. Para quienes superen ese valor, el refuerzo será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope, compuesto por el haber mínimo más los $70.000. Entonces, el límite para recibir el refuerzo completo se ubica en $505.748,51.

En el caso de la AUH, también se aplica el incremento del 1,66%. El monto bruto de la asignación por hijo será de $156.588. Como ANSES retiene el 20% en concepto de complemento sujeto al cumplimiento de las condiciones correspondientes, el importe mensual directo es de $125.270,40 por hijo.

ANSES

Qué pasa con los haberes superiores al mínimo: fechas confirmadas

Los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo tienen un calendario separado del primer grupo. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por jornada y los pagos empiezan el viernes 23 de octubre. El esquema quedó definido así:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

En este segmento también se aplica el aumento del 1,66%. El nuevo techo previsional de octubre va a ser de $2.932.174,85, según la resolución oficial de ANSES. El bono extraordinario también alcanza a quienes superan la mínima, pero no necesariamente los $70.000 completos. El decreto establece que quienes tengan ingresos previsionales superiores al haber mínimo recibirán un importe proporcional hasta alcanzar, como máximo, los $505.748,51.