Confirman el descubrimiento de agua líquida en Marte y aumentan las posibilidades de que sea habitable

En tanto, el Dr. Vashan Wright, investigador principal del estudio, destacó que este hallazgo es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior de Marte. Según los resultados de la investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los depósitos de agua se encuentran a 10 y 20 kilómetros de la corteza del planeta.

Además, se trata del primer hallazgo que confirma la presencia de agua líquida en el planeta rojo, lo que genera expectativas sobre las posibilidades que existen de que el planeta sea habitable.

Las posibilidades de habitar marte

Tras el descubrimiento, los científicos comenzaron a sospechar sobre la idea de que exista más agua en otras áreas del planeta, lo que aumenta las posibilidades de que pueda existir vida en la actualidad. Sin embargo, esto se dificulta por la ubicación de las reservas de agua, ya que la explotación del recurso se complicaría por la profundidad en la que se encuentra el mismo.

Aún con estas complicaciones, los expertos se ilusionan con las probabilidades que existen de que Marte sea un planeta habitable. Según Manga "sin agua líquida no hay vida", por lo que la existencia de ella ya abre nuevas posibilidades.