Confirmaron feriado el jueves 19 de noviembre: quiénes tienen un día extra y especial para descansar

Una celebración histórica va a modificar las actividades habituales y permitirá que muchos bonaerenses disfruten de distintos espectáculos gratuitos.

El calendario de noviembre incluye jornadas especiales de descanso en distintas ciudades bonaerenses.

El calendario de noviembre de 2026 todavía ofrece feriados especiales para algunos trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Además de los asuetos nacionales, existen jornadas especiales que conmemoran acontecimientos históricos que se celebran cada año en diferentes municipios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas fechas pueden modificar el funcionamiento de oficinas públicas, bancos, escuelas y comercios. De todas formas, el alcance de cada asueto depende de la actividad laboral y de las disposiciones correspondientes, por lo que no todos los empleados tienen garantizado el día libre.

La Plata tendrá un día no laborable el jueves 19 de noviembre de 2026 por el 144° aniversario de su fundación. La medida alcanza a la administración pública y al Banco Provincia, mientras que para las actividades privadas tiene carácter optativo.

Los aniversarios fundacionales son una oportunidad para celebrar la historia y las tradiciones locales.

La jornada fue contemplada en la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, que establece los días no laborables correspondientes a las festividades municipales de noviembre. La capital provincial fue fundada el 19 de noviembre de 1882 por el entonces gobernador Dardo Rocha, después de que la ciudad de Buenos Aires fuera federalizada en 1880.

Su diseño estuvo a cargo del ingeniero Pedro Benoit, quien proyectó un trazado urbano caracterizado por avenidas, diagonales y plazas distribuidas de manera simétrica. La piedra fundacional fue colocada en el actual emplazamiento de Plaza Moreno.

Para celebrar el aniversario, el municipio organizó una nueva edición de la Semana de la Música, con espectáculos gratuitos entre el 14 y el 22 de noviembre. El festejo central se va a hacer el jueves 19, desde las 15, en Plaza Moreno. La programación incluye:

Los Palmeras

Dillom

La Cumparsita

Isla Mujeres

homenaje al Indio Solari a cargo de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Policía Bonaerense

presentaciones de las bandas ganadoras de La Plata Rock

Además, habrá festivales de jazz, milongas y actividades culturales en distintos espacios de la ciudad. La agenda también contempla un homenaje a Mercedes Sosa en las escalinatas de la Catedral.

Los servicios públicos pueden modificar sus horarios durante las jornadas no laborables. Magnific

Cómo funcionarán los servicios públicos

El jueves 19 de noviembre, las dependencias públicas alcanzadas por el asueto tendrán una atención especial, mientras que los servicios esenciales mantendrán sus guardias habituales.

La medida contempla el cierre de oficinas administrativas y modificaciones en distintas actividades. En el sector privado, los empleadores podrán decidir si otorgan el descanso o mantienen la jornada laboral. El esquema previsto para los principales servicios es el siguiente:

administración pública: sin atención administrativa habitual en las dependencias alcanzadas

escuelas: suspensión de clases en los establecimientos del distrito comprendidos por el asueto

bancos: sin atención presencial en las sucursales alcanzadas por la jornada no laborable

comercios e industrias: apertura según la decisión de cada empleador

salud: funcionamiento del SAME y mantenimiento de guardias en los centros sanitarios

transporte público: frecuencias especiales por la jornada no laborable

estacionamiento medido: se prevé su suspensión, con continuidad de los controles de tránsito

espacios recreativos: se espera la apertura de la República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal

Las frecuencias exactas del transporte y los horarios particulares de atención deberán confirmarse con los prestadores y organismos correspondientes, ya que pueden establecerse ajustes específicos para la celebración.

En materia bancaria, los usuarios podrán continuar utilizando cajeros automáticos, billeteras virtuales y aplicaciones de home banking para realizar las operaciones disponibles.

Los próximos feriados ofrecen nuevas oportunidades para organizar actividades y disfrutar del tiempo libre. Magnific

Los feriados restantes que quedan en el calendario 2026

El próximo feriado nacional será el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha histórica corresponde al 20 de noviembre, este año el descanso se pasó al lunes siguiente, por lo que los trabajadores alcanzados podrán disfrutar de un fin de semana largo.

Después de esa fecha, el calendario oficial contempla otras jornadas de descanso durante diciembre:

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional

viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional

Diciembre 2026 va a contar entonces con varios fines de semana largos, ya que el lunes 7 es un día no laborable con fines turísticos, quienes tengan libre esa jornada podrán unirla con el feriado del martes 8 y disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso. Además, Navidad caerá viernes, lo que permitirá otro descanso de tres días.