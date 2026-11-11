El llanto de Javier Milei al despedir a León XIV

El Presidente despidió al Sumo Pontífice en el aeropuerto internacional de Ezeiza, tras cuatro días de visita en la Argentina. León XIV partió rumbo a Perú, donde finalizará su gira por Sudamérica.

El presidente Javier Milei protagonizó un emotivo momento este miércoles durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza . Luego de cuatro días de actividades religiosas e institucionales en la Argentina, el Sumo Pontífice abordó el avión que lo trasladará hacia Perú , donde concluirá su gira apostólica por el continente.

Durante la transmisión oficial, las cámaras captaron al mandatario visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos mientras intercambiaba las últimas palabras con el líder de la Iglesia católica , antes de que este subiera a la aeronave.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el canciller, Pablo Quirno ; y distintos representantes del episcopado argentino, quienes participaron de la ceremonia de despedida. El encuentro marcó el cierre de la visita papal que comenzó el domingo 8 de noviembre , cuando el propio Milei recibió a León XIV a su llegada al país.

La despedida en Ezeiza dejó una de las imágenes más destacadas del último día del pontífice en territorio argentino. Mientras León XIV se preparaba para abordar el avión, el Presidente se acercó para saludarlo y mantuvo un breve intercambio con él.

En ese momento, las cámaras de la transmisión oficial mostraron a Milei emocionado , con los ojos húmedos, mientras dirigía sus últimas palabras al Papa. La escena se produjo después de una visita que incluyó encuentros con autoridades nacionales, actividades religiosas y celebraciones multitudinarias.

El mandatario había participado de la recepción oficial del pontífice el domingo y volvió a acompañarlo este miércoles durante su partida. Junto a él estuvieron Karina Milei y Pablo Quirno, además de obispos y representantes de la Iglesia argentina.

Qué le dijo Javier Milei al Papa durante su llegada a la Argentina

El domingo 8 de noviembre, el presidente Javier Milei recibió oficialmente a León XIV cuando arribó al país para comenzar su gira apostólica. Como parte de las actividades institucionales, el jefe de Estado encabezó un acto en el Palacio Libertad, donde pronunció un discurso transmitido por cadena nacional.

La ceremonia contó con la presencia del pontífice, integrantes del cuerpo diplomático, representantes del episcopado y autoridades de los tres poderes del Estado. “Es un profundo honor para mí como presidente y para todos los argentinos celebrar la visita de su Santidad León XIV a nuestro país”, expresó Milei durante aquella jornada.

El mandatario también destacó la participación de dirigentes de diferentes espacios políticos, en un encuentro que reunió a representantes del oficialismo y de la oposición.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, sostuvo. Aquellas palabras formaron parte de la bienvenida institucional que el Gobierno nacional organizó para recibir al líder de la Iglesia católica.

La última misa de León XIV en Luján reunió a más de tres millones de fieles

Antes de trasladarse al aeropuerto de Ezeiza, el papa León XIV encabezó su última misa en la Argentina frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración se desarrolló durante la mañana de este miércoles y reunió a más de tres millones de personas, según las estimaciones difundidas durante la jornada.

El pontífice llegó al santuario a bordo del papamóvil y realizó a pie el último tramo del recorrido, mientras saludaba a los peregrinos que se acercaron para acompañarlo. Durante su homilía, destacó la riqueza humana y cultural del país, al que describió como un "hermoso país", y recordó especialmente al papa Francisco, su antecesor.

También pidió a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, que acompañe al pueblo y lo ayude a fortalecer los vínculos comunitarios. "Bienvenidos todos. Hay lugar para los más necesitados", expresó el Santo Padre durante la ceremonia.

En ese sentido, convocó a los argentinos a construir una sociedad basada en la solidaridad y el compromiso con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. "La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad", destacó León XIV, al referirse a la importancia de compartir y acompañar a los demás.

El pontífice también utilizó la figura de María como ejemplo de amor y entrega. "A los pies del calvario, tanto ella como su hijos, amaron hasta el extremo", aseguró.

León XIV dejó la Argentina y continuará su gira apostólica en Perú

La partida desde Ezeiza puso fin a los cuatro días de actividades que León XIV desarrolló en la Argentina, donde mantuvo encuentros institucionales y participó de distintas celebraciones religiosas. Su última jornada estuvo marcada por la multitudinaria misa en Luján y por la despedida oficial encabezada por el presidente Javier Milei.

El pontífice continuará ahora su viaje hacia Perú, país con el que mantiene una estrecha relación por su trayectoria religiosa y pastoral. La gira sudamericana finalizará en territorio peruano, después de una visita a la Argentina que dejó como una de sus últimas imágenes al Presidente visiblemente emocionado durante el saludo de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Más noticias sobre la visita de León XIV a la Argentina

El papa León XIV encabezó una multitudinaria vigila centrada en los jóvenes en la que participó al menos un millón de personas en el Monumento de los Españoles y donde propuso un nuevo capítulo para la doctrina social de la Iglesia vincula a la juventud: "Todos hacia Cristo, con Cristo y como Cristo".

Al abrir el encuentro, que alternó testimonios de jóvenes católicos, expresiones artísticas y mensajes del sumo pontífice, León XIV encendió al público al exclamar: “¡Que maravillosa acogida, una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar, gracias!”. Previamente, había recorrido con el papamóvil el mismo trayecto que el lunes, pero de forma serena y deteniéndose en varias oportunidades para bendecir bebés y recibir objetos que los fieles le lanzaban.

La vigilia con la juventud fue, junto con la reunión con personas con discapacidad, la actividad que el Papa pidió que debía estar sí o sí en su gira pastoral en el país.

Leé la nota completa: León XIV y su llamado a los jóvenes: alertó sobre "los placeres que esclavizan" y los falsos ídolos, y propuso una nueva doctrina pastoral