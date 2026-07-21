Juicio por la muerte de Diego Maradona: una contadora de Matías Morla admitió pagos a los médicos

Andrea Trimarchi, integrante del entorno del exapoderado del Diez, declaró por videoconferencia y aseguró que se encargaba de abonar los honorarios del equipo médico. También pagaba el alquiler de la casa donde el exfutbolista cumplió la internación domiciliaria.

Una contadora vinculada a Matías Morla , exabogado y apoderado de las marcas de Diego Armando Maradona , declaró este lunes en el juicio por la muerte del astro y confirmó que administraba distintos pagos relacionados con su atención médica durante la internación domiciliaria.

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Se trata de Andrea Trimarchi , hermana de Maximiliano Trimarchi , chofer de Morla, quien brindó su testimonio de manera virtual a través de Zoom debido a que actualmente reside en el exterior.

Durante su declaración, la testigo explicó que su tarea consistía en realizar distintos pagos vinculados a la atención de Maradona.

Según indicó, abonaba el alquiler de la vivienda del country San Andrés , en el partido bonaerense de Tigre , donde el exfutbolista permaneció internado tras la operación por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos .

Además, reconoció que también se ocupaba de pagar los salarios de los profesionales que integraban el equipo médico encargado de asistir al ex capitán de la Selección argentina .

Trimarchi señaló que conocía al psicólogo Carlos Díaz, ya que anteriormente había tratado a su hermano por problemas de adicción al alcohol.

Asimismo, identificó al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov como los médicos de cabecera de Maradona.

La contadora también afirmó que se encargaba de pagar el plan más alto de Swiss Medical, la empresa de medicina prepaga que coordinó la atención sanitaria del exfutbolista durante la internación domiciliaria en Benavídez.

Fuentes vinculadas a la causa revelaron que durante la audiencia se reprodujo un audio entre Andrea Trimarchi y su hermano, en el que este último le comunicaba la muerte de Maradona. Según esas fuentes, la respuesta de la contadora generó impacto entre los presentes.

"Pasaron un audio con el hermano que da escalofríos porque le cuenta que Maradona había muerto y ella le contesta: 'Bueno entonces este no es el momento para hablar aumento de salarios'", indicó una fuente del caso.

Quiénes son los acusados

En este segundo juicio oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual, están imputados la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Omar Almirón; su coordinador Mariano Perroni; el neurocirujano Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Todos enfrentan cargos por las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid será juzgada en un proceso por jurados populares, cuyo inicio continúa demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.