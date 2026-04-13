Conmoción en La Plata: encontraron a un bebé muerto en la Facultad de Arquitectura + Seguir en









El hallazgo ocurrió en una zona en obras del predio. Intervienen la Policía Federal y la Justicia para esclarecer lo sucedido.

El hallazgo ocurrió en una zona en obras dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP.

Un grupo de obreros encontró el cuerpo de un bebé en una zona en obras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, lo que derivó en un operativo policial y la intervención de la Justicia Federal para investigar el hecho.

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El episodio ocurrió durante la mañana de este lunes en la sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde trabajadores que realizaban tareas en el predio hicieron el hallazgo.

A partir de ese momento, se desplegó un importante operativo policial en el lugar que alteró la rutina habitual dentro del ámbito universitario. Fuentes oficiales confirmaron el hecho y señalaron que la Policía Federal Argentina y la Justicia Federal tomaron intervención debido a que ocurrió dentro de una institución nacional.

Investigación en curso y pericias Por el momento, no trascendieron detalles sobre las causas de la muerte ni sobre la identidad o edad del bebé, ya que todos esos aspectos forman parte de la investigación en curso.

facultad arquitectura la plata El caso quedó bajo jurisdicción federal por tratarse de una universidad nacional. La zona donde se produjo el hallazgo fue rápidamente acordonada para permitir el trabajo de los peritos, quienes buscan reunir evidencia clave que permita reconstruir con precisión qué ocurrió.

Conmoción en La Plata por el hallazgo del bebé El hecho generó un fuerte impacto entre estudiantes, docentes y personal de la facultad, que se vieron sorprendidos por la presencia policial y la situación ocurrida dentro del predio. A pesar del operativo, las autoridades indicaron que el dictado de clases no se vio interrumpido, aunque el clima en la institución quedó marcado por la conmoción que provocó el caso. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar las circunstancias del hecho y avanzar en el esclarecimiento de un episodio que generó preocupación en toda la comunidad educativa.