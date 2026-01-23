Ranking global de educación: cómo quedaron posicionadas las universidades argentinas entre las mejores del mundo

El Times Higher Education World University Ranking (THE) publicó una nueva edición de su clasificación global por disciplinas académicas , en la que analizó el desempeño de universidades de todo el mundo en 11 áreas del conocimiento . El relevamiento incluyó Arte y Humanidades, Negocios y Economía, Ciencias de la Computación, Educación, Ingeniería, Derecho, Ciencias de la Vida, Medicina, Física, Psicología y Ciencias Sociales.

La evaluación utilizó los mismos 18 indicadores del ranking general , calidad de la enseñanza, volumen y prestigio de la investigación, proyección internacional y vínculo con la industria, aunque ponderados de manera específica según cada disciplina.

A nivel mundial, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) encabezó la clasificación y logró el primer puesto en tres áreas : Arte y Humanidades, Negocios y Economía, y Ciencias Sociales .

El dominio histórico de Estados Unidos y el Reino Unido continuó en los primeros lugares, con instituciones como Harvard , Stanford y Cambridge , las únicas que aparecieron de forma constante dentro del top 10 en casi todas las disciplinas.

Sin embargo, desde THE remarcaron la consolidación de un “nuevo orden” en la educación superior. China se posicionó como el país asiático con mejor rendimiento, al ubicar siete universidades en el top 10 , frente a cuatro del año anterior.

“El dominio occidental en la educación superior y la investigación está siendo desafiado de manera sostenida por el rápido ascenso de Asia Oriental, especialmente en áreas de relevancia geopolítica como Ciencias de la Computación y Ciencias Físicas”, explicó Phil Baty, jefe de asuntos globales de THE.

Cómo quedaron posicionadas las universidades argentinas en el ranking regional

En el plano latinoamericano, Brasil reafirmó su liderazgo. Argentina quedó ubicada en el séptimo lugar regional, con nueve universidades incluidas en la clasificación, una mejora frente a las ocho de la edición anterior y las tres que figuraban dos años atrás.

Desde el ranking señalaron que el sistema universitario argentino atravesó “un año difícil”, marcado por la alta inflación y el recambio presidencial, factores que influyeron en el desempeño institucional durante 2023.

En Derecho, la Universidad Católica Argentina (UCA) logró destacarse y se ubicó entre las 500 mejores del mundo, el mejor resultado del país por disciplina.

En Arte y Humanidades, la UCA, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) compartieron el rango 601–800, mientras que las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo y Rosario quedaron por debajo del puesto 800.

En el área de Educación, la UNLP se posicionó en el tramo 601–800, mientras que en Negocios y Ciencias de la Computación las universidades argentinas aparecieron después del puesto 1000.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) figuró a partir del puesto 601 en Psicología. En Medicina, la UNC y la Universidad Austral compartieron el rango 801–1000, junto a otras instituciones nacionales como La Plata, Rosario y el Litoral, que quedaron más atrás.

UCA Universidad Catolica Argentina.jpg La UCA figura en el ranking de las mejores. UCA

En Ciencias de la Vida, las mejores ubicadas fueron La Plata y San Martín, dentro del tramo 801–1000, seguidas por Córdoba, Cuyo, Rosario y el Litoral.

Todas las universidades argentinas evaluadas en Ingeniería —Córdoba, Cuyo, La Plata, Rosario, San Martín y el Litoral— quedaron a partir del puesto 1251. Una situación similar se repitió en Ciencias Sociales, donde Córdoba, Cuyo, La Plata, Quilmes, Rosario y San Martín se ubicaron después del puesto 1000.

En Física, la UNLP apareció en el rango 1001–1250, mientras que la UNC quedó por debajo de ese tramo.

El ranking global sin discriminar por disciplina

En la clasificación general de THE, sin división por áreas, la Universidad Austral fue reconocida por segundo año consecutivo como la mejor universidad argentina. No obstante, registró su posición más baja hasta el momento, al descender del rango 1001–1200 al 1201–1500.

El resto de las instituciones nacionales incluidas, Córdoba, Cuyo, La Plata, Quilmes, Rosario, San Martín, el Litoral y la UCA, quedaron a partir del puesto 1500.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) no figura en el ranking debido a que no participa del sistema de carga de datos exigido por THE, que depende de la información enviada directamente por cada universidad.

La nueva edición del ranking mostró un crecimiento sostenido de la presencia argentina, aunque también dejó en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el sistema universitario para competir en los niveles más altos del escenario global.