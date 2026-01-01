Controles de alcoholemia en Año Nuevo en CABA: 38 conductores dieron positivo + Seguir en









La tasa de positividad se redujo del 0,97% anual al 0,77%. Además, 12 casos registraron un dosaje mayor a 1 g/l.

Cómo bajó la tasa de positividad en los últimos 5 años. Télam

En el marco de los festejos por Año Nuevo, la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo controles de alcoholemia, que dio como resultado 38 conductores positivos, según indicaron las autoridades. Se trata de una caída de la tasa de positividad, ya que bajó al 0,77% contra 0,97% de promedio anual.

Entre la noche del 31 de diciembre y el 1° de enero se llevaron a cabo más de cinco mil testeos en toda Capital Federal. Dentro de los conductores, en más de 30 casos se registraron 12 con dosaje mayor a 1 g/l, por lo que se los inhabilita para manejar entre 4 meses y 2 años, mientras que 26 dieron con dosaje entre 0,5 g/l y 0.99 g/l, por lo que la prohibición de circulación es entre 2 y 4 meses).

“En total se retuvieron 41 licencias. El dosaje de alcoholemia más elevado fue en un conductor con 2,62 g/l de alcohol en sangre”, detallaron. A las personas que dan positivo en un control se les retira la licencia por un mínimo de dos meses y, para recuperarla, deben hacer un taller de seguridad vial. También se les labra una multa.

Control Alcoholemia Alcotest.jpeg Durante 2025, los Agentes de la Dirección de Tránsito llevaron adelante más de 490 mil controles de alcoholemia. Se trata de una reducción progresiva de la tasa de positivos: 1,76% en 2020, 1,67% en 2021, 1,52% en 2022, 1,20% en 2023, 1,16% en 2024 y 0,97% en 2025.

Las sanciones por dar positivo en el control de alcoholemia Actualmente en la Ciudad los límites son 0,5 g/l para conductores de autos particulares; 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para su acompañante, y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales. En ese sentido, las sanciones varían según el dosaje de alcohol en sangre:

Entre 0,5 g/l y 1 gr/l : multa de entre $119.776,5 y $798.510 , más la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses. Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.

: multa de , más la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses. Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir. Desde 1 g/l en adelante : multa de $239.553 a $1.597.020 , o 1 a 10 días de arresto, inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años que no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.

: multa , o 1 a 10 días de arresto, inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años que no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial. En caso de negarse a someterse a un control de alcoholemia, multa de $798.510 y se remite el vehículo.