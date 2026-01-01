Festejos de Año Nuevo: más de 20 heridos por el uso de pirotecnia + Seguir en









Ninguna de las personas sufrió una lesión de gravedad, excepto un caso aunque no requirió de internación.

Cuántos heridos hubo en Año Nuevo.

En la Ciudad de Buenos Aires, más de 20 personas resultaron heridas durante los festejos por Año Nuevo y todos están relacionados al uso indebido de la pirotecnia.

Se trata de 22 heridos fueron atendidos en diversos hospitales de la Ciudad por incidentes durante los festejos. “En la Ciudad está prohibido el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible, como lo dispuso Jorge Macri. Es una medida que protege a las personas, a los animales y al ambiente, pedida por los vecinos en las reuniones con el Jefe de Gobierno”, destaca el parte de uno de los hospitales.

hospital quemados.jpg Foto: NA En detalle, los casos de heridos por pirotecnia durante el Año Nuevo En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía ingresaron 12 pacientes, de los cuales dos son menores de 15 años. Todos ellos presentaron cuadros ambulatorios producto de heridas en los ojos causadas por pirotecnia. Además, se registraron dos pacientes con heridas leves en el Hospital Oftalmológico Lagleyze.

Por otra parte, ocho lesionados ingresaron al Hospital de Quemados por heridas causadas por pirotecnia, con edades entre los 9 y 25 años. Todos los casos fueron de manejo ambulatorio, por lo que ya fueron dados de alta. En el mismo hospital solo se registró un paciente con una lesión de mayor gravedad, pero no fue necesaria una internación.