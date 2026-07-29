ANSES confirmó un aumento para AUH, AUE y SUAF desde agosto

La actualización por movilidad modifica los haberes y eleva los ingresos de millones de familias desde el próximo mes.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES antes de la fecha de cobro.

ANSES confirmó una nueva actualización en los montos de las asignaciones familiares que comenzará a regir desde agosto. La medida alcanza a millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El incremento surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente , que ajusta los haberes de manera mensual según la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ). En este caso, la suba toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de junio, que fue del 1,9% .

Además del aumento en las asignaciones, muchas familias seguirán recibiendo prestaciones complementarias, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días . De esta manera, el ingreso mensual de los hogares alcanzados por estos beneficios volverá a incrementarse durante agosto.

Con el incremento del 1,9% , la AUH y la AUE tendrán un monto bruto de $150.861,93 por cada hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES abonará el 80% de ese valor , mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación.

De esta manera, el cobro mensual será de $120.689,54 por hijo , mientras que $30.172,39 permanecerán retenidos. En tanto, quienes perciban la AUH por Discapacidad pasarán a recibir un monto bruto de $491.221,18 .

¿Qué beneficios se suman al pago de ANSES?

Además del aumento en las asignaciones, muchas familias continuarán cobrando programas complementarios que elevan el ingreso mensual. Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, cuyos montos se mantienen sin cambios y alcanzan hasta $149.425 para hogares con tres o más hijos.

También seguirá vigente el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a embarazadas y familias con niños de hasta tres años. Desde agosto, este beneficio será de $56.897 por cada menor alcanzado por el programa.

¿Cuánto puede cobrar una familia con AUH en agosto?

La combinación de la actualización de la AUH con las prestaciones complementarias permite que muchas familias perciban ingresos considerablemente más altos durante agosto. El monto final dependerá de la cantidad de hijos y de los beneficios que correspondan en cada caso.

Por ejemplo, una familia con un hijo menor de tres años que cobre la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche podrá superar los $249.000 de ingresos durante el mes. Quienes tengan más hijos o perciban otras asignaciones podrán acceder a montos superiores.

Los nuevos valores comenzarán a abonarse de acuerdo con el calendario de pagos de agosto que publique ANSES. Para conocer el monto exacto de cada prestación, los beneficiarios pueden consultar su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.