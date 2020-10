Coronavirus en Argentina: el 7% de los casos fueron en menores de 18 años

En relación a las edades de "ocurrencia" de diagnósticos de Covid-19, en menores de 3 años fueron 13.697 casos; en menores de 5, 11.857; entre 10 y 14 años, más de 15 mil; entre 15 y 19 años es de 31.160. La mediana de edad en esta población es de 13 años.

Entre los síntomas más frecuentes de Covid-19 para los chicos que la presentaron con fiebre, estuvieron la tos, el dolor de garanta y la cefalea. Mientras que en los pequeños sin fiebre predominó la tos, la falta de olfato y también la diarrea.

El 0,4% de los casos en menores necesitó de cuidados intensivos, lo que se traduce en 204 afectados en concretos. Entre ellos, el 72% necesitó un respirador. A la vez, hubo 52 fallecidos, la mayoría con comorbilidades.

La funcionaria, además, dedicó un párrafo a 41 casos que presentó lo que se conoce como Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que afecta a múltiples órganos y genera "shock o hipotensión", y que se encuentra como uno de fenómenos contemplados para la investigación de posible infección por Covid-19.

"Si bien los niños que no tienen comorbilidades no tienen especial riesgo, el trabajo para la prevención es fundamental no solo para su cuidado sino para interrumpir los contagios y que afecta de manera particular a las personas mayores", cerró Vizzotti.