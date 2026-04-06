Con Manuel Adorni al frente, Javier Milei busca mostrar respaldo en una nueva reunión de Gabinete + Seguir en









La reunión de este lunes en Casa Rosada busca ordenar la agenda oficial y enviar una señal interna de respaldo al funcionario, tras una semana atravesada por cuestionamientos y tensión política.

Con ausencias, el Gabinete se encontró el jueves, en el acto por Malvinas. Presidencia

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un encuentro previsto para el mediodía que buscará ordenar la agenda política y mostrar cohesión interna dentro del oficialismo. La cita se da después de varios días marcados por la polémica en torno a Manuel Adorni y apunta a enviar una señal de respaldo hacia el núcleo duro del Gobierno.

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Del encuentro participarán, además del jefe de Estado, varios de los principales integrantes de su mesa de confianza, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem. La reunión también servirá para repasar el avance del paquete de reformas que el oficialismo busca impulsar en esta nueva etapa de gestión.

En la Casa Rosada reconocen que la foto de unidad es parte central del mensaje político de la jornada. Tras una semana atravesada por cuestionamientos judiciales y ruido interno, el Gobierno intenta retomar la iniciativa y reordenar prioridades ministeriales, con foco en seguridad, defensa, salud y la agenda legislativa.

JAVIER MILEI Y MANUEL ADORNI Javier Milei continúa respaldando a Manuel Adorni. Presidencia El acto por Malvinas dejó gestos de respaldo a Adorni y ausencias que hicieron ruido en el Gobierno El acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, encabezado el jueves por el presidente Javier Milei en la plaza San Martín, dejó una serie de gestos y ausencias que no pasaron inadvertidos dentro del Gobierno. En la primera fila, el abrazo entre Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concentró parte de la atención, en un contexto marcado por versiones sobre su situación dentro del oficialismo.

También llamó la atención la ausencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según trascendió, en el caso de Pettovello la explicación oficial estuvo vinculada a un problema de salud, mientras que en el entorno de Bullrich señalaron que no habría recibido invitación para asistir al acto en su condición de senadora. La situación generó comentarios internos, especialmente porque sí se vio entre los presentes al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los dirigentes más cercanos al armado político de Karina Milei.

La ausencia de Pettovello cobró aún más relevancia horas después, cuando se confirmó la salida de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi. La decisión se conoció luego de que trascendiera que el funcionario había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación por más de 400 millones de pesos. Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que la desvinculación respondió a una “pérdida de confianza” y a cuestionamientos previos sobre su desempeño en la gestión, y aclararon que la medida no estuvo relacionada con el crédito en sí. Sin embargo, dentro del oficialismo la decisión fue interpretada como un gesto político que reavivó las comparaciones con la situación de Adorni y volvió a poner el foco sobre la dinámica interna del Gabinete.