Calor extremo: recomendaciones para el uso eficiente de la energía eléctrica ante las altas temperaturas

En días de alta demanda, es necesario cuidar el consumo para asegurar la estabilidad del sistema y garantizar un servicio de calidad para todos.

En días de alta demanda, es importante de ser promover un uso eficiente de la energía y reducir la sobrecarga del sistema eléctrico durante las jornadas de temperaturas extremas.

En la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se esperan 48 horas de altas temperaturas, las cuales generan una demanda récord de electricidad. Por lo que es necesario cuidar el consumo para asegurar la estabilidad del sistema y garantizar un servicio de calidad para todos.

Debido a esto, algunas recomendaciones o consejos pueden ayudar a promover un uso eficiente de la energía y reducir la sobrecarga del sistema eléctrico durante las jornadas de calor extremo.

Concientización del uso simultáneo de electrodomésticos El uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo incrementa la demanda energética y puede generar picos en la red eléctrica. Para evitarlo, se recomienda:

Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo para reducir picos de demanda y favorecer el ahorro energético.

Optar por electrodomésticos de bajo consumo y alta eficiencia energética.

Si vas a elegir un nuevo electrodoméstico preferí aquellos que cuentan con clasificación energética A o superior. Cómo mantener el clima ideal El uso intensivo de equipos de refrigeración es uno de los principales factores de consumo durante el verano.

Utilizar el aire acondicionado a 24 °C para lograr un consumo equilibrado.

Complementar el aire acondicionado con ventiladores, que consumen hasta 12 veces menos energía.

Limpiar periódicamente los filtros del aire acondicionado.

Mantener puertas y ventanas cerradas en los ambientes climatizados.

Utilizar cortinas, aleros o toldos para reducir el ingreso de calor.

Climatizar únicamente los ambientes que estén en uso. Recomendaciones para dispositivos electrónicos Los dispositivos en modo de espera también generan consumo energético, por eso, se recomienda:

Desconectar los artefactos que permanezcan en “stand by”, ya que pueden representar hasta un 15 % del consumo total del hogar.

En el caso de las computadoras, apagar solo la pantalla durante pausas cortas, dado que el monitor es el componente que más energía consume.

Revisar el estado de los burletes de la heladera y reemplazarlos si están deteriorados.

Abrir la heladera solo cuando sea necesario, ya que cada apertura genera una pérdida de frío y un mayor consumo energético.

Ubicar la heladera lejos de fuentes de calor y con espacio suficiente para su ventilación.

Evitar el uso del lavarropas y la plancha en los horarios de mayor demanda eléctrica (entre las 12 y las 18, y entre las 20 y las 23).

Aprovechar al máximo la capacidad de carga del lavarropas y utilizar ciclos cortos.

Utilizar la plancha desde el momento en que se conecta y desconectarla antes de finalizar, aprovechando el calor residual. Qué hacer con los artefactos que se encuentran en la cocina Debido a los artefactos electrónicos que se puede encontrar en la cocina, se recomienda. El microondas es un electrodoméstico de alto consumo energético.

No es necesario precalentar el horno eléctrico para cocciones superiores a una hora.

Se recomienda apagar el horno unos minutos antes de finalizar la cocción y aprovechar el calor residual.

Evitar abrir el horno eléctrico innecesariamente, ya que cada apertura implica una pérdida aproximada del 20 % del calor.

Tapar las ollas al cocinar en anafes eléctricos permite acelerar la cocción y ahorrar hasta un 25 % de energía.