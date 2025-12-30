Golpe al bolsillo en enero: cuánto aumentan las tarifas de luz, gas y agua y cómo quedan las boletas en el AMBA + Seguir en









Tanto la Secretaría de Energía como AySA fijaron los incrementos que se verán reflejados en el primer mes del año próximo.

Así quedarán los precios actualizados de los servicios para enero 2026.

Continúa la confirmación de aumentos en diferentes rubros por parte del Gobierno, que impactarán en el bolsillo de los argentinos en enero 2026. Estos se comparten en un contexto de inflación en alza que, según analistas privados, rondará entre 2,5% y 2,8% en diciembre.

En ese sentido, fijó un alza de 2,5% en las tarifas de luz y gas que regirán para enero de 2026. Mientras las boletas de AySA aumentarán 4% a partir del próximo mes para los usuarios del AMBA. “Continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas, en un contexto de desaceleración inflacionaria, con el objetivo de mantenerlos en valores reales lo más constantes posible", argumentaron desde el Gobierno.

Mediante las resoluciones1009 y 1012, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los cuadros tarifarios de Metrogas (+2,7) y Naturgy (+2,6%). Esto ocurre luego de que la Secretaría de Energía fijara un incremento de 0,53% sobre el recargo del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que se trasladan de forma directa a los usuarios finales.

Asimismo, la Secretaría de Energía aplicó una suba en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). Lo hizo a través de la resolución 604, publicada este lunes 29 en el Boletín Oficial. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, el PEST tendrá un ajuste del 3,88%.

tarifas-gas-luz-energia-subsidios.jpg Depositphotos Con respecto a las tarifas de agua potable, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) restableció el mecanismo de actualización de tarifas aprobado en 2024, a través de la resolución 53. De esta manera, a partir de enero, las tarifas de agua y cloaca en el AMBA subirán 4%.

Cómo quedarán las boletas de los servicios tras la actualización A partir de su actualización, el cargo fijo del gas natural en gran parte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires (AMBA) rondará entre $2.876,99 y $4.058,43 al mes, según la categoría. En lo que respecta a luz, el precio mayorista de la energía pasará de $60.184 por MWh a $62.519 MWh en hora pico. Asimismo, se espera que este miércoles 31 o el viernes 2, el Gobierno publique un decreto que formalizará el cambio en el esquema de subsidios a la luz y el gas que comenzará a regir desde enero de 2026, que llevará el nombre de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema se dividirá en dos tipos de hogares: No mantendrán los subsidios los hogares que tengan ingresos familiares equivalentes a más de 3 canastas básicas totales ( CBT) . De acuerdo al último informe del INDEC, equivale a $3.771.987,09 mensuales .

los hogares que tengan ingresos familiares equivalentes a canastas básicas totales ( . De acuerdo al último informe del INDEC, equivale a . Mantendrán los subsidios los hogares con ingresos menores a tres CBT. Aguas-de-Formosa-informo-cortes-en-el-servicio-de-agua-potable-horarios-y-zonas-afectadas En lo que respecta a agua y cloaca, los hogares de CABA y Gran Buenos Aires abonarán montos diferentes según su zona: Zonal alto : La tarifa por agua y cloaca pasará de $29.317 a $30.489 en enero. Abarca a 534.517 hogares.

: La tarifa por agua y cloaca pasará de $29.317 a en enero. Abarca a 534.517 hogares. Zonal medio : La boleta se trasladará de $26.624 a $27.689 en casi un millón de hogares.

: La boleta se trasladará de $26.624 a en casi un millón de hogares. Zonal bajo: Los valores serán de $22.248 en enero, desde los $21.393 de marzo. Abarca a 1.187.139 usuarios residenciales.