Corte total en el Puente Pueyrredón por el aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda

Los manifestantes se concentran en el cruce entre Avellaneda y CABA. La policía se moviliza y tensiona con los activistas. La concentración se lleva a cabo a 24 años del crimen.

Organizaciones sociales mantienen un corte total sobre el Puente Pueyrredón en un nuevo aniversario del asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de junio del 2022, en la Masacre de Avellaneda .

La movilización comenzó en horas del mediodía sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la estación exAvellaneda que actualmente lleva el nombre de los miembros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón , donde se produjo el crimen de los activistas del movimiento.

Allí se reunieron los manifestantes, que luego se trasladaron al puente que conecta la localidad bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, donde las fuerzas de seguridad federales intentan hacer cumplir el protocolo antipiquete.

Ante el corte de la zona, las autoridades de seguridad organizan un desvío de los vehículos por la avenida Suárez hacia la 9 de Julio. Trabajan en el lugar efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal y Policía de la Ciudad .

"¡Darío y Maxi, presentes! A 24 años de la Masacre de Avellaneda seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos" , expresó la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien agregó: "No hubo errores ni excesos. Fue un crimen de Estado".

maxi kosteki y dario santillan Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Qué fue la Masacre de Avellaneda

El 26 de junio de 2002, Kosteki y Santillán fueron asesinados en las inmediaciones y en el hall de la exestación Avellaneda del Ferrocarril Roca, tras una brutal represión en las que las fuerzas de seguridad dispararon balas de plomo contra quienes habían salido a las calles a reclamar por "trabajo digno, alimentos y planes de trabajo", en el contexto de la crisis económica y social del 2001.

Los expolicías de la Policía bonaerense Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, autores materiales de esos asesinatos, persiguieron a los militantes hasta la estación, donde les dispararon a quemarropa. Ambos fueron condenados en diciembre de 2005 a penas de prisión perpetua. El hecho fue captado por el fotoperiodista Pepe Mateos, cuyo material fue clave para la condena.

Los crímenes de Kosteki y Santillán, ocurridos hace 24 años, generaron un proceso legal que terminó con las condenas a reclusión perpetua del entonces comisario Fanchiotti y el cabo Acosta, a cargo del operativo represivo.

La prisión para los responsables materiales de los crímenes no es suficiente para los familiares de los dirigentes asesinados, quienes siguen exigiendo el avance de las causas que involucran a los responsables políticos de la denominada "Masacre de Avellaneda".

La investigación que busca desentrañar las responsabilidades al más alto nivel está en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien delegó la investigación en la fiscal Paloma Ochoa. Pretende determinar si existe responsabilidad en los crímenes del entonces presidente interino Eduardo Duhalde y sus ministros.