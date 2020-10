¿El Covid-19 puede contagiarse en el mar y las piletas?

El infectólogo agregó que "en la pileta ocurre lo mismo, uno por el agua no se contagia el virus, pero sí se debe respetar igualmente la distancia entre persona y persona, ya que por el aire sí puede ocurrir el contagio".

"Si alguien sale de una pileta y yo me meto en el mismo lugar donde estaba esa persona, no me contagio. Hay un 99,9% de probabilidades de no tener riesgos de contagio. El virus no flota en el agua", aseveró Teijeiro.

Con respecto a la reapertura de teatros, Teijeiro dijo que "todo lo que sea conglomerado de gente sin circulación de aire va a tener cierto riesgo, por lo que uno tiene que adecuar los protocolos para minimizar esos riesgos".

"Si el distanciamiento entre dos personas tiene que ser de dos metros se deberían distanciar las butacas y hasta es probable que haya que anular butacas. Otro de los casos en teatro en los que habría que respetar la distancia es en la cola del vestíbulo y del sanitario", concluyó el infectólogo.