Covid-19: la OMS alerta sobre un posible aumento de hospitalizaciones y muertes

Las advertencias de la OMS

A pesar de reconocer el avance positivo de la pandemia, el director general de la OMS también recordó que las subvariantes de ómicron "son más transmisibles que sus predecesoras y sigue existiendo el riesgo de que haya variantes aún más transmisibles y más peligrosas". De la misma forma insistió en remarcar el bajo nivel de cobertura de vacunación entre las personas de mayor riesgo "especialmente en los países de bajos ingresos" y la necesidad de revertir esa situación.

"Incluso en los países de ingresos altos, el 30 por ciento de los trabajadores de la salud y el 20 por ciento de las personas mayores siguen sin vacunarse. Estas lagunas en la vacunación suponen un riesgo para todos nosotros. Así que, por favor, vacúnate si no lo estás y ponte una dosis de refuerzo si es recomendable que te la pongas", advirtió.

Tras exponer los datos, volvió a advertir a la población mundial respecto de la importancia de no olvidar la existencia de la pandemia: "Convivir con la COVID 19 no significa fingir que la pandemia ha terminado. Si sales a caminar bajo la lluvia sin paraguas, fingir que no llueve no te servirá de nada. Te seguirás mojando. Del mismo modo, fingir que un virus mortal no está circulando es un gran riesgo".