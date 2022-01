Reino Unido: descubren nuevos síntomas relacionados a Ómicron que afectan el olfato y el oído

Tips para cuidar los oídos en el verano

Por otra parte, detectaron también una afección en la audición: se trata de “tinnitus”, un síntoma que solo la persona que lo padece puede dar cuenta de ello y que desde afuera a veces es difícil de diagnosticar.

¿Cuáles son los efectos de Ómicron sobre el olfato?

A partir de un informe realizado a través de la aplicación ZOE COVID Study en el Reino Unido, se pudo comprobar que la mutación del Covid-19 genera una sensación de “putrefacción” en el olfato.

Es decir, que la persona percibe desde su área olfativa que algo tiene olor feo o podrido, cuando en realidad no hay nada en mal estado.

Desde ZOE COVID Study explicaron que esta afección en el olfato, producto de Ómicron, "no significa que las personas no pueden oler, sino que el sentido no funciona como de costumbre".

El estudio reveló que las personas que manifestaron problemas en su olfato, mostraron una tendencia a percibir olores feos, nauseabundos o desagradables.

De todos modos, esta “sensación” es un efecto transitorio, recuperando luego el olfato “normal”, sin efectos secundarios ni otro tipo de síntomas.

¿Qué secuelas puede dejar Ómicron en el oído?

Por otra parte, un estudio reveló que la mutación de coronavirus genera efectos adversos en la audición humana, muchas veces difícil de detectar para los especialistas.

Se trata del tinnitus, un síntoma que los investigadores definen como “oculto”, ya que solo puede ser descripto por la persona que lo padece.

El tinnitus es una vieja afección del oído, en la que una persona experimenta la sensación de un sonido de “timbre” u otros ruidos en uno o en ambos oídos. Hace que escuche sonidos que no son externos y, por lo tanto, no son percibidos por otros.

De este modo, la Asociación Británica de Tinnitus ha identificado un posible vínculo entre Ómicron y esta patología auditiva.

La certificación del dato también tuvo otro aporte, desde un estudio realizado por fonoaudiólogos de la Universidad de Manchester.

Este grupo de científicos observó que el 6,6% de los pacientes hospitalizados por Covid-19, desarrollaron tinnitus después del tránsito del virus.

También puede ser ocasionado por la vacuna contra el Covid-19, ya que un trabajo de los especialistas del Servicio Nacional de Salud (NHS) británico, detectaron al tinnitus como un posible efecto secundario posterior.

En el relevamiento encontraron que, luego de recibir la vacuna, el 1,5% sobre un total de 317.043 informes de efectos secundarios, demostró la aparición de efectos adversos en la audición.