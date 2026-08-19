Crean una asociación en memoria de Federico Aramburu

Crean en Francia una asociación para preservar el legado de Federico Martín Aramburu y acompañar el pedido de justicia.

A pocas semanas del inicio del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburu, amigos y personas cercanas al ex jugador de Los Pumas crearon en Francia una asociación para preservar su memoria y acompañar a su familia en el pedido de justicia.

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La organización, denominada Hego Pampa, fue creada en Biarritz, ciudad en la que Aramburu vivió durante varios años, y está presidida por Pierre Guérin, amigo personal del ex rugbier.

Crean en Francia una asociación para preservar el legado de Federico Martín Aramburu y acompañar el pedido de justicia. “Federico construyó un puente entre Argentina y Francia a través del rugby, de la amistad y de la forma en que eligió vivir. Hego Pampa quiere que ese puente siga en pie”, afirmó Guérin al presentar la iniciativa.

Aramburu fue asesinado en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París, tras un altercado ocurrido horas antes en un bar del boulevard Saint-Germain. La investigación judicial concluyó que fue perseguido y atacado a tiros por personas vinculadas a la extrema derecha francesa.

El juicio oral se desarrollará ante la Corte de Asís de París entre el 7 y el 25 de septiembre. El principal acusado, Loïk Le Priol, será juzgado por asesinato con premeditación, mientras que Romain Bouvier enfrentará cargos por tentativa de asesinato. También serán juzgados Lyson Rochemir y Anthony Sorrentino por distintos delitos vinculados al hecho y a la posterior fuga de uno de los imputados.

Además del acompañamiento a la familia durante el proceso judicial, Hego Pampa buscará desarrollar actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Aramburu y transmitir los valores que marcaron su vida. Entre sus primeras acciones, la asociación impulsará la venta de pañuelos inspirados en Federico y en el País Vasco. Lo recaudado será destinado a financiar las actividades de la organización, brindar apoyo logístico a la familia durante el juicio y sostener futuras iniciativas solidarias.