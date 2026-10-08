Credencial provisoria de PAMI: cómo descargarla, qué datos pide el sistema y qué hacer si no tenés número de trámite

El organismo modificó los datos necesarios para generar la credencial provisoria. Cómo descargarla con código QR y cuál es la alternativa.

La credencial provisoria de PAMI es una de las opciones vigentes para que los afiliados puedan acreditar su identidad y acceder a medicamentos, turnos, prestaciones y distintos trámites. El organismo permite generarla de manera online y utilizarla en formato digital o impreso.

Para obtenerla, el sistema solicita algunos datos personales y del DNI, entre ellos el número de trámite de 11 dígitos . Quienes no cuentan con ese dato tienen otra alternativa para conseguir una credencial provisoria y continuar utilizando las prestaciones de PAMI.

Para generar la credencial provisoria con código QR , hay que ingresar al sitio oficial de PAMI destinado a este trámite. El sistema solicita el número de afiliación , el sexo registrado en el DNI, el número de documento y el número de trámite.

El número de trámite está compuesto por 11 dígitos y figura en el último DNI vigente. Además, PAMI dispone además de una guía específica para identificarlo según el modelo del documento.

Una vez completados los datos correctamente, el sistema genera la credencial provisoria con código QR . Este formato puede descargarse, guardarse en el celular o imprimirse para presentarlo cuando sea necesario.

Cómo descargar la credencial provisoria de PAMI paso a paso

El trámite se realiza de forma online y no requiere esperar el envío de una tarjeta plástica. PAMI mantiene la credencial provisoria con QR entre los formatos válidos para sus afiliados.

Para obtenerla, hay que ingresar a la sección de credencial provisoria, completar el número de afiliación, el DNI, el sexo y el número de trámite. Después de validar la información, el sistema permite generar el documento con su código QR.

La credencial provisoria no tiene vencimiento, según la información oficial de PAMI. Además, tiene la misma validez que los otros formatos reconocidos por el organismo para acceder a las prestaciones.

Qué hacer si no tenés el número de trámite del DNI

Quienes no tienen a mano el número de trámite no podrán completar la generación de la credencial provisoria online, ya que ese dato forma parte de los campos obligatorios del sistema.

En ese caso, PAMI ofrece una alternativa: generar la credencial provisoria tipo ticket en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). El documento se imprime directamente desde esas terminales.

También existe la credencial digital, disponible desde Mi PAMI. El organismo aclara que ningún profesional de la salud puede negar una prestación, atención médica o entrega de medicamentos por no tener instalada la aplicación. Actualmente son válidas la credencial digital, la provisoria con QR, la provisoria tipo ticket y la credencial plástica que todavía conservan algunos afiliados.