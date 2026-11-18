Por qué PAMI pide tener al día los datos personales y cómo actualizarlos, paso a paso + Agregar ámbito en









La obra social recomienda revisar el teléfono, el correo electrónico y el domicilio para facilitar trámites, recibir avisos y proteger la cuenta.

La gestión se completa desde la aplicación o el portal web de PAMI, con una verificación por código para confirmar los cambios en la información de contacto.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pidió a sus afiliados que revisen y mantengan actualizada la información personal registrada en Mi PAMI. La recomendación forma parte de una campaña del organismo que apunta a mejorar la comunicación con los jubilados y pensionados, facilitar las gestiones y reforzar la seguridad de las cuentas digitales.

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La revisión alcanza principalmente al número de teléfono, el correo electrónico y el domicilio de residencia. Son datos que la obra social utiliza para enviar información sobre trámites, prestaciones y servicios. También permiten validar la identidad de los afiliados durante distintas gestiones digitales.

Para qué usa PAMI los datos personales La actualización tiene dos objetivos principales: mantener una vía de contacto vigente con cada afiliado y mejorar la protección de la información personal. El teléfono y el correo electrónico permiten que las comunicaciones del organismo lleguen a los destinatarios correctos. Si una persona cambió de número o dejó de usar una dirección de correo, puede perder avisos relacionados con sus gestiones o tener dificultades para confirmar operaciones.

El domicilio de residencia también cumple una función puntual. PAMI utiliza esa dirección para organizar la entrega de insumos, por lo que es importante cambiarla cuando el afiliado se muda. La plataforma distingue ese dato del domicilio legal, que es el que figura en el DNI. La seguridad es otro de los motivos de la campaña. Tener información de contacto correcta ayuda a validar la identidad durante los trámites y a proteger el acceso a la cuenta.

Cómo actualizar tu información, paso a paso El trámite se puede completar desde un celular, una tablet o una computadora. Antes de empezar, es necesario contar con el usuario y la contraseña de Mi PAMI. Quienes todavía no tengan una cuenta deben completar el registro desde la plataforma oficial. Para modificar los datos de contacto, hay que seguir estos pasos:

ingresar a la aplicación Mi PAMI o al portal web oficial

iniciar sesión con el CUIL y la contraseña

abrir la sección “Perfil” , identificada con el ícono ubicado en la parte superior derecha

seleccionar “Mis datos”

elegir el campo que se necesita modificar: correo electrónico, teléfono de contacto o domicilio de residencia

ingresar la información nueva y confirmar el cambio

revisar el mensaje de verificación que PAMI envía por SMS o correo electrónico e introducir el código para validar la modificación Una vez completado el procedimiento, los datos quedan actualizados en el perfil. La información se sincroniza entre la aplicación y el portal web, por lo que no es necesario repetir la operación en ambas plataformas. Ámbito Financiero Canales oficiales de comunicación de PAMI Para hacer consultas, presentar reclamos o recibir información sobre prestaciones, PAMI dispone de distintos canales de atención. El principal servicio telefónico es PAMI Escucha y Responde, al que se puede llamar gratis al 138, desde cualquier punto del país. La línea funciona las 24 horas, durante los 365 días del año. El organismo también publica novedades en sus cuentas verificadas de redes sociales. Sus perfiles oficiales son @pami.org.ar en Instagram y Facebook, y @pami_org_ar en X. Para comprobar que una cuenta pertenece a la institución, hay que verificar que tenga la tilde de autenticación junto al nombre. También es posible recibir atención presencial en las más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) distribuidas en el país. Para quienes necesitan hacer una consulta o resolver un trámite, el organismo cuenta con un buscador de oficinas y un sistema para solicitar turnos desde su página oficial.

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