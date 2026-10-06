PAMI: el listado de los medicamentos gratis en octubre + Agregar ámbito en









El organismo mantiene el acceso integral a tratamientos puntuales y ofrece un subsidio social para quienes no pueden afrontar otros costos.

La cobertura contempla tratamientos especiales y una vía de asistencia económica para personas en situación de vulnerabilidad. Ámbito Financiero

El Programa de Medicamentos de PAMI mantiene en octubre distintos esquemas de cobertura para sus afiliados. El organismo contempla descuentos de hasta el 100% y una cobertura total para algunos tratamientos, mientras que quienes no pueden afrontar el costo de otros medicamentos pueden solicitar un subsidio por razones sociales.

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La cobertura completa no funciona de la misma manera para todos los medicamentos. PAMI establece tratamientos que tienen financiación total y, por otra parte, dispone de un mecanismo destinado a afiliados que atraviesan una situación económica que les impide pagar los remedios indicados por sus médicos. En este último caso, es necesario cumplir una serie de condiciones.

Todos los medicamentos de PAMI con 100% de cobertura en octubre Estas son las categorías que PAMI identifica dentro de la cobertura al 100% de su Programa de Medicamentos. La cobertura se aplica de acuerdo con las condiciones y prescripciones correspondientes a cada tratamiento. El beneficio comprende:

tratamientos para la diabetes

medicamentos oncológicos

medicamentos oncohematológicos

tratamientos para la hemofilia

medicamentos destinados al tratamiento del VIH y las hepatitis B y C

medicación para trasplantes

medicamentos para trastornos hematopoyéticos

tratamientos para la artritis reumatoidea

medicamentos para enfermedades fibroquísticas

medicamentos oftalmológicos intravítreos

tratamientos para la osteoartritis

medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo Además de este esquema, el organismo contempla descuentos de entre el 50% y el 80% para ciertos medicamentos destinados a patologías crónicas y agudas, mientras que los de uso eventual cuentan con una cobertura del 40%. Por eso, que un medicamento forme parte del programa no significa necesariamente que el afiliado pueda retirarlo gratis: el porcentaje depende de la categoría y del tratamiento.

Los requisitos que tienen que cumplir los afiliados Para quienes necesitan medicamentos ambulatorios que no tienen cobertura total automática y no pueden afrontar el costo, PAMI mantiene el subsidio social con cobertura del 100%. Este mecanismo está destinado a personas que cumplen ciertos parámetros económicos, patrimoniales y de cobertura médica.

En octubre, uno de los principales requisitos está vinculado con los ingresos. La persona debe tener ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. Como el haber mínimo establecido para octubre es de $435.748,51, el límite equivale a $653.622,77 mensuales. En los hogares donde el afiliado o uno de los integrantes del grupo conviviente tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos, es decir, $1.307.245,53. Además, PAMI establece otras condiciones para acceder al subsidio social: no estar afiliado a una empresa de medicina prepaga

no tener más de un inmueble

no poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo

no tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en hogares donde exista una persona con CUD

no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena Existe además una vía de reconsideración para los afiliados que no cumplen con los dos primeros requisitos, pero tienen un gasto en medicamentos que representa al menos el 15% de su ingreso previsional mensual. En esos casos, el organismo puede evaluar la situación socioeconómica y sanitaria para determinar si corresponde otorgar igualmente la cobertura total. La documentación y el procedimiento también dependen de la cantidad de medicamentos solicitados. Para hasta cuatro medicamentos, el trámite puede gestionarse online y la validación es automática cuando corresponde. Si se necesitan hasta seis, interviene la Unidad de Gestión Local (UGL), mientras que los pedidos de más de seis requieren una evaluación del Nivel Central. Para iniciar la solicitud se requiere la credencial de PAMI, el DNI y la receta electrónica emitida por un médico de cabecera o especialista, con el diagnóstico correspondiente. Cuando se solicitan más de cuatro medicamentos, también puede ser necesario presentar el formulario específico firmado por el profesional tratante y documentación que respalde el diagnóstico.

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