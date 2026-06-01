Crimen de Agostina Vega: la madre de Claudio Barrelier pidió perdón y dijo estar "destruida"

La mujer habló públicamente tras la detención de su hijo por el femicidio de la adolescente de 14 años. Entre lágrimas, aseguró que no puede creer lo ocurrido y le pidió disculpas a la familia de la víctima.

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, habló por primera vez la madre del principal acusado, Claudio Barrelier , quien permanece detenido como único sospechoso del crimen.

“Estoy destruida. Le pido perdón a esa familia” , expresó Viviana , la madre del imputado, en declaraciones televisivas, visiblemente afectada por la situación. A lo largo de la entrevista, reiteró en varias oportunidades su incredulidad frente a lo que se le atribuye a su hijo.

“Nunca pensé que mi hijo hubiera hecho una cosa así. Mil disculpas, de corazón” , agregó, mientras lloraba, al referirse al caso que conmociona a la provincia.

La mujer sostuvo que aún no logra comprender lo sucedido y aseguró que su hijo no fue criado con esos valores. “Quiero que me explique por qué”, manifestó, en un tono atravesado por la angustia. Según relató, mantuvo contacto con Barrelier tras su detención, aunque deslizó que no le estaría diciendo toda la verdad. “Siento que me sigue mintiendo” , afirmó.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Cofico, donde la víctima fue vista por última vez con vida. Según indicó la propia mujer, ella se encontraba en la casa en ese momento, aunque aseguró no haber escuchado ni advertido ninguna situación extraña. “Mi casa es grande, no vi nada” , explicó.

Además, señaló que desde el inicio se puso a disposición de la Justicia. “Me presenté en la Fiscalía y dejé que revisaran todo”, indicó, en referencia a los procedimientos realizados en el inmueble donde los investigadores recolectaron pruebas clave.

Alerta Sofia Agostina Vega Mientras avanza la investigación judicial, el caso sigue generando impacto social y mantiene en vilo a la comunidad cordobesa, a la espera de respuestas sobre uno de los crímenes más conmocionantes de las últimas semanas.

En ese contexto, también surgieron detalles sobre la vida personal del acusado. Barrelier convivía con su pareja y su hija de 11 años, quien, según trascendió, habría preguntado a su entorno si eran ciertas las acusaciones contra su padre.

La causa está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien busca determinar las circunstancias exactas del crimen. De acuerdo con las primeras hipótesis, el asesinato habría ocurrido la misma noche de la desaparición de Agostina Vega o en las primeras horas del día siguiente.

Los resultados de la autopsia y los estudios forenses serán determinantes para establecer la mecánica del hecho y confirmar la fecha de la muerte. Además, la investigación apunta a esclarecer si el acusado actuó solo o si hubo participación de otras personas.

Por el momento, los peritajes realizados en la vivienda de Barrelier resultan centrales para la causa. Allí se hallaron rastros que podrían ser compatibles con la víctima, aunque aún deben ser analizados para su confirmación.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso sigue generando impacto social y mantiene en vilo a la comunidad cordobesa, a la espera de respuestas sobre uno de los crímenes más conmocionantes de las últimas semanas.