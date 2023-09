Crimen del empresario descuartizado: la declaración que podría destrabar la causa

"Me pide el teléfono y lo pone en modo avión. Me dice 'después te cuento'. No me sorprendió el pedido ya que nada solía ser 'muy normal' en la vida de Maximiliano", dijo el imputado y agregó que esa noche no vio nada en relación al crimen de Pérez Algaba.

Gil explicó que al día siguiente Pilepich le pidió concurriera con Nahuel Vargas, otro de los principales sospechosos del crimen, a llevarle una suma de dinero al imputado Luis Alberto Contrera, a quien no conocía.

Cómo puede cambiar la causa por el crimen del empresario

Los investigadores creen que Contrera fue el encargado de deshacerse del cadáver del empresario asesinado y quien arrojó los restos dentro de una valija al arroyo de Ingeniero Budge. "En el viaje con Nahuel fue todo raro, ya que no hablaba mucho", explicó Gil y detalló: "Estaba como pálido y con la mirada desencajada. Le hice una pregunta y me respondió: 'no preguntes, me la mandé, no daba para más'.

Este lunes se espera que Pilepich por primera vez preste declaración indagatoria frente al fiscal Domínguez.