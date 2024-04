Crimen en la peluquería: el dueño no quiere abrir más

El dueño de la peluquería donde Abel Guzmán asesinó a su compañero Gabriel Medina en Recoleta manifestó que tiene miedo. Y que a pesar de que tienen que trabajar no quiere abrir más el negocio.

A más de dos semanas del crimen c ontinúa la búsqueda del prófugo y Facundo Verdini señaló que espera la autorización judicial para poder abrir la peluquería ubicada en la calle Beruti al 3011.

Aunque posiblemente la apertura sea la próxima semana, el dueño se mostró inseguro: "No queremos volver a la peluquería. Estamos todos asustados y buscándole la vuelta para ver cómo volvemos".

video del crimen en la peluquería.mp4 Otro video del crimen en la peluquería en Recoleta. Mauro Szeta

"Hay varios de los chicos del staff que no quieren volver a esa peluquería, definitivamente, por el impacto de toda la situación. Por mi parte, me convencí de que no quiero abrir más, pero necesitamos trabajar y todos los del equipo necesitan seguir trabajando", expresó Verdini a un medio.